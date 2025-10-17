Borussia Dortmund bietet ihm keine Chance! Jetzt will ein Juwel die Flucht ergreifen

In der berühmten Dortmunder Talentschmiede gibt es immer wieder Youngsters, die sich schwertun. Einer dieser Sorte ist auch Almugera Kabar. Der 19-Jährige hat bei den Profis von Borussia Dortmund derzeit kaum Perspektiven. Ohne einen einzigen Bundesliga-Einsatz und nach lediglich wenigen Einsätzen für die U23 in der Regionalliga wächst bei Kabar der Frust – und der Wunsch nach einem Winter-Wechsel?

Durch die starke Konkurrenz von Ramy Bensebaini und Daniel Svensson fehlen Kabar die Einsatzchancen im Profikader von Borussia Dortmund. Zuletzt wurde auch im Champions-League-Kader gegen Bilbao außen vor gelassen – den Kaderplatz ließ Trainer Niko Kovac sogar frei. Kabars Hoffnungen auf den Durchbruch beim BVB schrumpfen immer mehr.

Borussia Dortmund steht vor schwerer Entscheidung

Laut den „Ruhr Nachrichten“ hat Kabars Berater dem BVB daher jetzt mitgeteilt, dass der Youngster im Winter den Verein verlassen möchte. Sein Ziel: die Premier League. Unter anderem der FC Brentford, soll Interesse an dem deutschen U17-Weltmeister von 2023 bekundet haben. Ein reines Leihgeschäft kommt dabei nicht infrage. Kabar will mindestens mit Kaufoption wechseln oder Borussia Dortmund gleich ganz verlassen.

Der BVB, der Kabar 2019 ins Nachwuchszentrum holte und ihn mit einem Vertrag bis 2028 ausstattete, hat in dieser Angelegenheit allerdings das letzte Wort. Angesichts mangelnder Perspektiven scheint der Abschied jedoch unausweichlich zu sein.

England als großer Karrieresprung?

Interessierte Premier-League-Klubs haben bald die Gelegenheit, Kabar aus nächster Nähe zu beobachten. Borussia Dortmund nimmt Mitte Dezember erstmals am Premier League International Cup teil. Dabei trifft der BVB auf Leeds United und Manchester United. Es dürfte eine perfekte Gelegenheit für Kabar sein, sein Können unter Beweis zu stellen, bevor er im Winter über seine persönliche Zukunft entscheidet.