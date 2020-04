Borussia Dortmund: Supertalent posiert schon im BVB-Trikot – Bericht über bevorstehenden Wechsel

Dortmund. Bilder sagen oft mehr als tausend Worte: Hat Borussia Dortmund sich etwa die Dienste eines Supertalents gesichert?

Alioune Badara Baldé soll sich laut des französischen Onlineportals „Tággat“ für Borussia Dortmund entschieden haben. Auch der FC Villareal und weitere Profiklubs hatten den Senegalesen getestet – der Zuschlag sei nun aber an den BVB gegangen.

Borussia Dortmund: Senegal-Juwel posiert im BVB-Trikot

Als schlagenden Beweis liefert „Tággat“ ein Foto mit: Es zeigt Baldé, wie er in einer Umkleide im BVB-Trikot posiert. Bei der Kabine dürfte es sich um die im BVB-Trainingszentrum in Brackel handeln.

Dem Bericht zufolge soll Einigkeit über einen Wechsel herrschen, der endgültig festgezurrt werden soll, wenn sich die Eskalationslage um das Coronavirus etwas gelegt hat.

Aliou Baldé spielt derzeit noch bei der senegalesischen Fußballakademie Diambars des Saly Dourbel, ist auf dem rechten Flügel unterwegs. Beim U17-Africa-Cup und der U17-WM im letzten Jahr sorge er bei der Nationalelf Senegals für reichlich Wirbel.

Borussia Dortmund soll sich mit Nachwuchstalent Aliou Baldé einig sein. Foto: imago images/Action Plus

Aliou Baldé zum BVB?

Es darf aufgrund des jungen Alters davon ausgegangen werden, dass sich der Offensiv-Youngster zunächst in der U19 von Borussia Dortmund beweisen darf – als Mitspieler von Wunderkind Youssoufa Moukoko.

Ob das Foto aus der Kabine jedoch ein unwiderlegbarer Beweis für den bevorstehenden Wechsel ist, darf bezweifelt werden. Möglicherweise stammt es auch einfach vom Probetraining, dass Baldé in Dortmund absolviert haben soll.

Allerdings: Der Senegalese teilte das Foto selbst in seiner Instagram-Story…

Wann geht's in der Bundesliga endlich los?

Über allem schwebt derweil die Frage, wann in der Bundesliga endlich wieder der Ball rollt. Am heutigen Donnerstag stellt die DFL ihren Plan vor, den sie der Politik vorlegen will. In Berlin wird in der kommenden Woche dann beraten wann und wie es weitergehen kann.