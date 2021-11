Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star trifft knallharte Entscheidung – „Unterschiedliche Vorstellungen“

Bei Borussia Dortmund gilt er für viele bis heute als Legende – doch die Trainer-Karriere von Alexander Frei kommt einfach nicht in Fahrt.

Auch beim FC Wil wurde der frühere Stürmer von Borussia Dortmund nicht lange glücklich. Der Ex-BVB-Star und der Schweizer Zweitligist gaben am Dienstagabend ihre Trennung bekannt.

Borussia Dortmund: Ex-Star Alexander Frei wieder vereinslos

Von 2006 bis 2009 stürmte Alex Frei für Borussia Dortmund. Seine Tore sicherten dem BVB zeitweise das Überleben in der Bundesliga, führten Schwarzgelb ins Pokalfinale und waren ein Grundstein für den anschließenden Märchen-Erfolg unter Jürgen Klopp.

Bei Borussia Dortmund Legende, beim FC Wil raus: Alexander Frei. Foto: imago images/Eibner

An die Erfolge als Aktiver kann Frei als Senioren-Trainer bislang nicht anknüpfen. Ein Jahr beim unterklassigen AS Timau Basel, zwei Spiele als Interimstrainer seines Heimatvereins FC Basel, drei Spiele für Basels Reserve – lediglich bei den FCB-Junioren in U15 und U18 stand der 42-Jährige länger an der Seitenlinie.

Auch beim FC Wil sollte es nicht klappen. Die Trennung erfolgte dabei nicht aus Mangel an Ergebnissen. Vielmehr wurde die knallharte Entscheidung gefällt, weil man sich über die Ausrichtung des Vereins nicht einigen konnte.

---------------------------------------

---------------------------------------

So ließ es der Tabellensiebte der zweiten Schweizer Liga in einer Mitteilung verlauten. „Der FC Wil 1900 bedauert, dass man zur weiteren sportlichen und strukturellen Ausrichtung des Vereins keine Einigung finden konnte“, heißt es dort.

BVB-Legende Alex Frei verabschiedet sich aus Wil. Foto: imago images/Geisser

Der Ex-Star von Borussia Dortmund hatte das Amt im Sommer 2020 vom ebenfalls aus der Bundesliga bestens bekannten Ciriaco Sforza übernommen. Jetzt übernimmt Brunello Iacopetta für den scheidenden Frei.

War's das mit der Trainer-Karriere der BVB-Legende? Mitnichten. Schon jetzt wird er beim amtierenden Pokalsieger FC Luzern gehandelt.