Borussia Dortmund – Ajax Amsterdam im Live-Ticker: Verletzenmisere – Rose wehrt sich: „Liegt nicht an Trainingssteuerung“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Zeit für eine Revanche! Am Mittwoch bekommt Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam die Möglichkeit auf eine Wiedergutmachung. Schließlich ging das erste Aufeinandertreffen Mitte Oktober mit einer heftigen 0:4-Niederlage an die Niederländer.

Im Heimspiel will es Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam besser machen. Gelingt es der Mannschaft von Trainer Marco Rose, trotz der Verletzenmisere, die aktuelle Siegesserie fortzusetzen?

Borussia Dortmund – Ajax Amsterdam im Live-Ticker

Du kannst nicht im Stadion sein, willst das Spiel aber live verfolgen? Dann bist bei uns genau richtig. Wir begleiten die Partie zwischen Dortmund und Amsterdam im Live-Ticker und versorgen dich mit allen Informationen.

Nach der heftigen Niederlage im Hinspiel ist Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam auf Revanche aus. Foto: IMAGO / MIS

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

-----------------------------------------

+++ Borussia Dortmund: Kommt es zu einem Hammer-Transfer im Winter? BVB wohl heiß auf DIESEN Real-Star +++

-----------------------------------------

Spielinfo:

Anstoß: Mittwoch, 3. November, 21 Uhr

Stadion: Signal Iduna Park

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

------------------------------------------

Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam -:- (-:-)

Tore: -

-------------------------------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Dortmund: Kobel - Akanji, Hummels, Pongracic - Meunier, Witsel, Bellingham, M. Wolf - Brandt - Hazard, Reus

Amsterdam: Pasveer - Mazraoui, Timber, Martinez, Blind - Alvarez - Berghuis, Gravenberch - Antony, Tadic - Haller

-------------------------------------------

15.47 Uhr: Für die Partie gegen Amsterdam gibt es keine neuen Ausfälle, aber auch keine Entwarnung. „Es fällt keiner weg, es kommt aber auch keiner dazu. Möglicherweise bedienen wir uns bei der U23“, gab Rose zu Protokoll. Dan-Axel Zagadou werde allerdings im Kader stehen.

14.22 Uhr: BVB-Coach Marco Rose hat sich im Vorfeld den Fragen der Presse gestellt. Thema war unter anderem die Verletztenmisere beim BVB. „Die Frage bekomme ich regelmäßig gestellt, vielleicht kann ich eine endgültige Antwort darauf geben“, eröffnete Rose auf Nachfrage, warum der BVB von auffallend vielen Muskelverletzungen ausgebremst wird. Dann holte der Trainer der Schwarz-Gelben aus: „Es liegt nicht an der Trainingssteuerung, der Belastung, den Physios oder den Ärzten, sondern am konkreten Fall. Emre Can trägt die Probleme seit seinem Urlaub mit sich herum. Raphael Guerreiro kam auch mit muskulären Problemen aus dem Urlaub und trägt es seitdem herum. Giovanni Reyna hatte mit der Nationalmannschaft ein Spiel in El Salvador: vom Kalten ins Warme und lange im Flieger“, so Rose weiter.

------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund: Klare Ansage! Rose nimmt BVB-Fans DIESE Hoffnung – „Das sehe ich im Moment nicht“

Borussia Dortmund hat nächstes Top-Talent auf der Liste – doch es gibt einen Haken

Borussia Dortmund: BVB-Juwel mit Klartext über seine besondere Entscheidung – „Voll in die Fresse“

------------------------------

13.03 Uhr: Mit 4:0 ballerte Ajax Amsterdam Borussia Dortmund Mitte Oktober aus der Johan Cruijff ArenA, zeigte dem BVB dabei schonungslos die Grenzen auf und sicherte sich einen perfekten Start in die Gruppenphase der Champions League. Jetzt wollen die Dortmunder natürlich die Revanche nutzen und die drei Punkte im eigenen Stadion behalten,

Dienstag, 3. November, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zwischen Dortmund und Amsterdam!