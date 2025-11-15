Adeyemi bei Borussia Dortmund vor Verlängerung? Dieser Punkt sorgt für Streitigkeiten

Die Zukunft von Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund sorgt weiter für Diskussionen. Der Verein würde mit seinem Flügelflitzer liebend gern verlängern. Doch der ziert sich, einen neuen Kontrakt ohne eine bestimmte Klausel zu unterschreiben.

Schon länger berichten zahlreiche Medien, dass Adeyemi bei Borussia Dortmund wohl nur mit einer Ausstiegsklausel unterschreiben möchte. Ein neuer Bericht enthüllt nun: Sollte eine entsprechende Klausel ihren Weg in den Vertrag finden, müsste diese schon einen beachtlichen Preis haben.

Borussia Dortmund verhandelt mit Karim Adeyemi

Die Faktenlage ist klar. Noch läuft der Vertrag des deutschen Nationalspielers bis zum Sommer 2027. Dortmund möchte zeitnah eine Entscheidung über eine weitere Zusammenarbeit. Gelingt das nicht, wäre im kommenden Sommer die letzte Chance, den Spieler gegen eine ordentliche Ablöse abzugeben.

Dabei hat Adeyemi gerade zu Saisonbeginn gezeigt, wie wichtig er für Borussia Dortmund sein kann. Zwischenzeitlich steuerte er in fünf Spielen am Stück Tore und Assists bei. Einen Adeyemi in Bestform kann der BVB sicherlich gebrauchen. Doch das Begehren der Spielerseite nach einer Ausstiegsklausel könnte den Deal platzen lassen.

So hoch wäre die Ausstiegsklausel

Denn solche Ausstiegsklauseln vergeben die Vereinsbosse für gewöhnlich seit Erling Haaland nicht mehr. Lediglich absolute Ausnahmespieler, wie derzeit Serhou Guirassy, sollen diesen noch bekommen. Wie die „Sport Bild“ nun allerdings berichtet, will die Borussia das Thema bei Karim Adeyemi nicht gänzlich ausschließen.

Jedoch hätte eine Ausstiegsklausel demnach einen hohen Preis. Nach Informationen von innerhalb des Vereins müsste diese mindestens bei 80 Millionen Euro liegen, damit die sich der BVB einverstanden erklärt. Ob beide Seiten noch zusammenfinden?

Adeyemi kickt seit 2022 bei Borussia Dortmund, kam damals von RB Salzburg. Dortmund würde gerne langfristig mit dem Spieler verlängern, sodass er am Ende eines neuen Vertrages fast zehn Jahre im Ruhrgebiet wäre. Doch das Feilschen um die Ausstiegsklausel könnte das zunichtemachen.