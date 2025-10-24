Jetzt kann es schnell gehen – BVB-Star vor Vertragsverlängerung

In den vergangenen Wochen wird in Dortmund vor allem über zwei BVB-Akteure gesprochen und heiß diskutiert: Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi. Bei beiden Spielern streben die Westfalen eine Vertragsverlängerung an, beide Spieler sollen unbedingt gehalten werden.

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass beide Spieler reges Interesse von vielen europäischen Top-Klubs genießen. Schlotterbeck und Adeyemi könnten den BVB im nächsten Sommer verlassen, sofern sich der Klub und die Spielerseite nicht einigen können. Doch bei Adeyemi könnte es nun doch schnell gehen.

BVB-Star Adeyemi vor Blitz-Verlängerung?

Adeyemi spielt bis dato eine starke Saison. Die Formkurve des Angreifers zeigt immer weiter nach oben. Unter Niko Kovac ist der deutsche Nationalspieler gesetzt und eine zentrale Figur für das BVB-Spiel. Doch schon in den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte um einen Abgang. Vor allem Juventus Turin soll großes Interesse an Adeyemi gehabt haben.

Sein Vertrag läuft – wie bei Schlotterbeck – bis 2027. Schafft der BVB es also nicht, Adeyemi von einer Verlängerung zu überzeugen, wird er im kommenden Sommer gehen (müssen). Doch die gute Nachricht für alle Borussen: Bei Adeyemi stehen die Zeichen auf Vertragsverlängerung und weitere Jahre in Schwarz und Gelb.

Denn wie „Sky“ berichtet, gehen beide Parteien gerade in Sachen Vertragsverlängerung große Schritte aufeinander zu. Demnach war Adeyemi-Berater Jorge Mendes vor „zwei bis drei Wochen“ in Dortmund, um vor Ort mit Sportdirektor Sebastian Kehl über das neue Arbeitspapier zu verhandeln.

Adeyemi-Verlängerung wäre ein wichtiges Zeichen

Die beiden Funktionäre pflegen ein ausgezeichnetes Verhältnis. Dies soll sich auch auf die Chancen der Schwarz-Gelben auf eine Vertragsverlängerung auswirken. Laut dem Pay-TV-Sender stehen diese „sehr, sehr gut“. Die BVB-Fans dürfen sich also berechtigte Hoffnung machen, den schnellen Angreifer über den Sommer 2026 hinaus, im eigenen Dress zu sehen.

Die Vertragsverlängerung mit Adeyemi wäre ein echtes Statement – schließlich würde sich der BVB gegen andere Top-Klubs aus Europa durchsetzen. Ähnliches würde man sich auch bei Schlotterbeck wünschen. Bei dem Star-Innenverteidiger scheint der Weg bis zu einer Einigung allerdings noch deutlich weiter.