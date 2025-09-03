Vertragsgespräche stocken! Jetzt packt ein BVB-Profi aus

Das Transferfenster ist zu, der Kader von Borussia Dortmund steht. Ein wilder Transfersommer ist zu Ende und von nun an richtet sich der Blick voll und ganz auf die drei Wettbewerbe, in denen der BVB vertreten ist. Für die BVB-Bosse geht die Arbeit allerdings direkt weiter – unter anderem mit möglichen Vertragsverlängerungen.

Zwei ganz heiße Kandidaten für neue Arbeitspapiere sind Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi. Beide Spieler identifizieren sich zu einhundert Prozent mit dem BVB. Adeyemi ist in der Vergangenheit mehrfach mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden – bislang kam dieser jedoch nie zu Stande. Auch, weil Adeyemi selbst nicht gehen wollte.

BVB-Star Adeyemi äußert sich zu Vertragsgesprächen

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll unter anderem Juventus Turin sowohl im vergangenen Winter als auch in diesem Sommer bereits gewesen sein, mehr als 50 Millionen Euro für den schnell Offensiv-Akteur auf den Tisch zu legen. Bei dieser Summe sind die Borussen-Bosse ins Grübeln gekommen, allerdings soll Adeyemi schnell signalisiert haben, in jedem Fall in Dortmund bleiben zu wollen.

Ginge es nach ihm, würde er sogar seinen Vertrag noch einmal verlängern. Sein Arbeitspapier läuft derzeit noch bis 2027. Doch wie sieht es vonseiten des Klubs aus? Möchte auch der BVB die Zusammenarbeit ausdehnen?

„Ob die Gespräche da sind, wisst Ihr ja besser als ich. Ich fühle mich beim BVB wohl. Deswegen schauen wir in den nächsten Wochen und Monaten, was sich so ergibt. Das Wichtigste ist einfach, dass ich auf dem Platz meine Leistung zeige“, so Adeyemi gegenüber der „Bild“.

Bleibt Adeyemi bei Schwarz-Gelb?

Es hört sich also ganz danach an, als wäre der BVB noch nicht konkret auf Adeyemi und die Spielerseite zugegangen sein. Die Borussia zögert also wohl noch ein wenig. Doch Fakt ist: Bis zum kommenden Frühjahr sollte eine Entscheidung her. Denn mit nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit in den nächsten Sommer zu gehen, würde den Verkaufsdruck auf Schwarz-Gelb mächtig erhöhen.

Adeyemi würde gerne in Dortmund bleiben – langfristig. Jetzt liegt es also an erster Stelle an den Vereinsverantwortlichen, ob der 23-Jährige auch über die Saison hinaus an der Strobelallee kicken wird.