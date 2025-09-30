Top-Klub baggert an BVB-Star – ist er kaum mehr zu halten?

Karim Adeyemi ist derzeit beim BVB in Topform und ein wichtiger Unterschiedsspieler. Mit einem Tor und starken Aktionen führte er Dortmund zu einem wichtigen Auswärtssieg gegen Mainz. Adeyemi erzielte dabei das 2:0 und steht nach sechs Saisonspielen schon bei fünf Scorerpunkten.

Laut dem Portal „fichajes.net“ weckt seine Leistung Interesse beim FC Barcelona. Sportdirektor Deco soll Adeyemi als künftiges Transferziel identifiziert haben. Schon in der Vergangenheit soll der BVB-Star in Barcelona ein Thema gewesen sein. Man traut ihm zu, sofort die Offensive des Teams zu verstärken.

BVB sieht XXL-Ablöse vor

Der BVB möchte Adeyemi jedoch nicht leichtfertig ziehen lassen. Laut Berichten wurde ein Preisschild von mindestens 80 Millionen Euro festgelegt. Barcelona könnte diese Summe derzeit finanziell nicht stemmen. Daher arbeitet der Klub an Alternativen, den Transferpreis zu senken.

++ BVB – Bilbao: Jetzt weiß jeder Bescheid! UEFA-Entscheidung ist offiziell ++

Ein mögliches Szenario wäre ein Tauschgeschäft. Im Gespräch ist Ferran Torres, dessen Marktwert mit Adeyemis Ablöse verrechnet werden könnte. Der BVB könnte Torres dabei als potenziellen Neuzugang erhalten, falls Adeyemi den Verein verlassen sollte.

Adeyemi dreht weiter auf

Trotz des Interesses bleibt fraglich, ob Barcelona diese Pläne umsetzen kann. Der BVB ist fest entschlossen, Adeyemi nur zu einem hohen Preis ziehen zu lassen. Gleichzeitig dürfte das Interesse des spanischen Top-Klubs das Selbstbewusstsein des 23-Jährigen weiter stärken.

Weitere News:

Sicher ist jedoch auch: Sollte Adeyemi seine derzeitige Form über weite Teile der Saison halten können, werden die BVB-Fans zwar noch eine Menge Spaß mit ihm haben. Ein langfristiger Verbleib dürfte dann jedoch immer unwahrscheinlicher werden.