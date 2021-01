Borussia Dortmund: Ausgerechnet HIER knirscht es beim BVB jetzt gewaltig

Dortmund. Erst hochgelobt, jetzt haarsträubend – was ist nur mit der Abwehr von Borussia Dortmund los?

Ausgerechnet die Defensive, die diese Saison lange als die „Beste der Liga“ galt, ist aktuell ein einziger Problemfall.

Borussia Dortmunds Defensive: Vom Prunkstück zum Problemfall

Zum Vergleich: In den ersten zehn Saisonspielen spielte Borussia Dortmund achtmal zu Null – in den 16 folgenden Spielen nur noch drei (!) weitere Male.

Die BVB-Abwehr um Mats Hummels (r.) und Manuel Akanji präsentiert sich zuletzt immer wieder schwach. Foto: imago images/Bernd König

Dabei läuft es vorne meist immer noch rund. Nie geht der BVB torlos vom Platz. Doch derzeit kann Tormaschine Erling Haaland vorne gar nicht so oft treffen, wie es hinten knallt.

Dauer-Thema: Standard-Anfälligkeit

Auffällig: Die Weiße-Weste-Wende fiel mit dem derben Dämpfer gegen den 1. FC Köln zusammen – seitdem diskutiert man in Dortmund über das Problem bei den Standards.

Bei besagter 1:2-Heimniederlage traf der „Effzeh“ zweimal durch zwei identisch ausgeführte Ecken. Seitdem hagelt es regelrecht Standard-Gegentore.

44 Prozent der Gegentreffer kassiert Dortmund nach Standards – das ist Liga-Höchstwert (>> hier mehr zur Standard-Schwäche).

Dabei betont Trainer Edin Terzic nach der jüngsten Niederlage in Gladbach: „Natürlich versuchen wir das zu verbessern und ständig ins Gedächtnis zu rufen. Es ist bitter, dass wir nach Köln und Union Berlin erneut nur durch Standards ein Spiel verlieren.“

Terzic: „Nicht leicht zu beantworten“

Wie man diese Schwäche in den Griff kriegen will, ist laut Terzic „nicht leicht zu beantworten. Wenn es das wäre, würden am Wochenende wahrscheinlich keine Standard-Tore fallen“.

Ob bei Standards oder aus dem Spiel: Die Defensive von Borussia Dortmund ist, obwohl das gleiche Personal zur Verfügung steht, nicht mehr wiederzuerkennen.