Borussia Dortmund: Nimmt der BVB dieses begehrte Abwehr-Talent ins Visier?

Dortmund. Borussia Dortmund hält auch in der Coronakrise weiter die Augen nach neuen Talenten offen.

Nun soll der BVB auf einen argentinischen Innenverteidiger aufmerksam geworden sein, der allerdings bereits das Interesse anderer Top-Klubs geweckt hat. Schnappt sich Borussia Dortmund das Abwehr-Talent trotzdem?

Borussia Dortmund: Schnappt sich der BVB ein begehrtes Abwehr-Talent?

Bei dem Talent handelt es sich um Lucas Martinez Quarta, der bei River Plate unter Vertrag steht. Das berichtet das britische Portal „Sportsmole“. Demnach sind neben dem BVB auch Ajax Amsterdam, Inter Mailand, Real Madrid und Manchester City an dem 23-Jährigen interessiert.

Quarta am Ball für River Plate. Foto: imago images / Icon SMI

Für einen Transfer spricht, dass beim BVB am ehesten in der Verteidigung Nachbesserungs-Bedarf herrscht. Vor allem im ersten Teil der Hinrunde zeigte die Favre-Elf hier immer wieder Schwächen. Zuletzt hat sich das Team allerdings stabilisiert, ein weiterer Topspieler in der Zentrale dürfte dennoch nicht schaden.

Gegen einen Transfer könnte der finanzielle Aspekt sprechen. Die festgeschriebene Ablösesumme für den Nationalspieler liegt dem Bericht zufolge bei etwa 22 Millionen Euro. Geld, dass der BVB in der anhaltenden Coronakrise möglicherweise lieber einsparen möchte.

BVB-Top-News:

Viel mehr als mit potentiellen Neuzugängen muss sich der BVB aber wohl damit beschäftigen, seine aktuellen Stars zu halten. Um Offensiv-Juwel Jadon Sancho ranken sich seit Wochen Transfergerüchte, die den Engländer mit europäischen Topklubs wie Manchester United und Real Madrid in Verbindung bringen. Auch Rechtsverteidiger und Real-Leihgabe Achraf Hakimi dürfte für den BVB schwierig zu halten sein. Bei Letzterem steht jetzt sogar eine endgültige Entscheidung an (hier mehr>>>). (the)