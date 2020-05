Hatte Borussia Dortmund etwa schon wieder ein großes Talent an der Angel?

Borussia Dortmund: Interesse an DIESEM Top-Talent? Jetzt wird bekannt, dass...

War Borussia Dortmund am nächsten Riesentalent interessiert? Der BVB war angeblich einer von vielen Top-Klubs, die ein Auge auf ein Abwehr-Juwel aus Frankreich geworfen hatten.

Doch das Talent hat sich nun offenbar anders entschieden.

Borussia Dortmund: Abwehrtalent erteilt bittere Absage

Europaweit hatten sich die Top-Klubs um ihn gerissen. Neben dem BVB sollen auch RB Leipzig, Tottenham Hotspur, AC Mailand und viele weitere Vereine an Mohamed Simakan von Racing Straßburg interessiert gewesen sein. Aus Italien habe dem Vernehmen nach sogar ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro vorgelegen.

Einem Wechsel im Sommer erteilte das Talent jetzt aber höchstpersönlich eine Absage. „Meine Saison war sehr gut“, so Simakan im Gespräch mit dem französischen Fernsehsender „Téléfot“. Er habe von seinen Mitspielern viel lernen können. „Diesen Schwung müssen wir in der kommenden Saison beibehalten. Ich hoffe meine Karriere in Straßburg fortsetzen zu können.“

Mohamed Simakan. Foto: imago images/PanoramiC

Vertraglich sollte das kein Problem darstellen. Simakan hat noch einen Vertrag bis 2023 im Elsass und könnte sich beim Tabellenelften der abgebrochenen Ligue-1-Saison wohl weiter prächtig entwickeln. Immerhin gehört er seit einigen Monaten zu den Stammkräften im Kader. Der 20-Jährige stand fast ein Drittel der Spielzeit für sein Team auf dem Feld.

----------

BVB-Top-News:

Mario Götze verlässt den BVB! Das sagt Sportdirektor Michael Zorc zum Abschied

Seifert offen über Haaland: „Der BVB hat...“

----------

Und weil Simakan in Bezug auf einen möglichen Wechsel „noch nichts Konkretes gehört“ hat, bleibt es erst einmal dabei: „Ich ziehe es vor, mich auf Straßburg zu konzentrieren. Ich bin hier und alles ist in Ordnung, ich habe die Priorität, bei Straßburg zu bleiben.“