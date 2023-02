Borussia Dortmund: Bittere Nachricht für Ex-Star – ER steht schon wieder vor dem Aus

Nach drei Jahren bei Paris Saint-Germain kehrte Abdou Diallo in diesem Sommer in die Bundesliga zurück. Der frühere Innenverteidiger von Borussia Dortmund trägt in dieser Saison das Trikot von RB Leipzig, doch schon im Sommer geht seine Zeit in der Bundesliga wieder zu Ende.

Der Ex-BVB-Star steht bei den „Roten Bullen“ vor dem Aus. Laut einem Medienbericht wollen die Leipziger die Kaufoption für Abdou Diallo nicht ziehen. Damit steckt der frühere Verteidiger von Borussia Dortmund im kommenden Sommer wieder in einer verzwickten Situation.

Borussia Dortmund: Ex-Star Diallo ohne Zukunft in Leipzig

Für stolze 32 Millionen Euro verkaufte Borussia Dortmund Abdou Diallo im Sommer 2019 nach nur einem Jahr an Paris Saint-Germain weiter. Im Star-Ensemble des französischen Hauptstadt-Klub konnte Diallo aber nie so richtig Fuß fassen.

+++ Borussia Dortmund: Doppelter Grund zur Freude für Hummels – DAVON hat kaum jemand was mitbekommen +++

Im Sommer entschied er sich deshalb für ein Leihgeschäft, wechselte für eine Saison zur RB Leipzig. Doch auch da läuft es für Diallo alles andere als rund. Seit seiner Ankunft kommt er auf gerade einmal fünf Einsätze in der Bundesliga. Seit über zwei Wochen fehlt er nun auch noch mit Knieproblemen.

Alles deutet daraufhin, dass Diallo keine Zukunft in Leipzig hat. Laut einem Bericht der „Bild“ will RB die Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro nicht ziehen. Der Kaufpreis sei zu hoch und auch die Verletzungsanfälligkeit lasse Leipzig zweifeln. Damit müsste Diallo im Sommer wieder zurück nach Paris.

Ex-BVB-Star Diallo muss sich wohl neuen Verein suchen

Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis 2024. Dass er aber über den Sommer hinaus in Paris bleibt, scheint unwahrscheinlich. Angesichts der großen Konkurrenz scheint für den Ex-BVB-Star dort kein Platz mehr zu sein. Er muss sich also wohl oder übel im kommenden Sommer erneut nach einem neuen Verein umschauen.

Mehr News:

Borussia Dortmund holte Diallo 2018 vom Ligakonkurrenten Mainz 05. In seiner einzigen Saison beim BVB absolvierte er immerhin 38 Spiele und war in der Innenverteidigung gesetzt. Das großzügige Angebot von Paris wollte Dortmund aber trotzdem nicht ablehnen.