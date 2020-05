Borussia Dortmund: Nach irrem Video – Klartext von BVB-Boss Watzke – „In Dortmund wird...“

Das Live-Video von Salomon Kalou auf Facebook sorgte in ganz Deutschland für Entsetzen. Der Spieler von Hertha BSC setzte damit sogar den Neustart der Bundesliga aufs Spiel.

Auch Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, hat sich zu dem irren Video geäußert und Klartext gesprochen.

Borussia Dortmund: Watzke ist sich sicher – „Das war eine Ausnahme“

Die Kritik an einer möglichen Fortsetzung der Fußball-Bundesliga wurde nach Kalous Videodreh lauter. Doch die Konsequenzen müssen wohl nun nur Hertha BSC und der Spieler tragen. Der Ivorer wurde mit sofortiger Wirkung suspendiert. Der Hauptstadt-Club erlitt einen gewaltigen Imageschaden.

„Da macht die Liga hervorragende Konzepte, und dann gibt es Einzelspieler, wie jetzt zu lesen war, die sich sehr, sehr, sehr unglücklich verhalten“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag.

„In Dortmund wird das Konzept aus Überzeugung gelebt“

Sind die Zustände bei anderen Bundesligisten auch so? Dass man von dem Einzelfall auf die gesamte Bundesliga schließen könne, wies BVB-Boss Watzke entschieden zurück und sagte den „Ruhr Nachrichten“: „Das, was wir in diesem Video gesehen haben, war aus meiner Sicht die absolute Ausnahme.“

Watzke ist sich sicher: „In Dortmund wird das Konzept aus Überzeugung gelebt. Das spüre ich an jedem einzelnen Tag.“

Seit Mittwoch steht nun auch fest: Die Bundesliga wird trotz Skandalvideo noch im Mai fortgesetzt. Die Bundesregierung gab der DFL grünes Licht. Diese entschied sich noch am Mittwoch dafür, die Saison ab dem 15. Mai fortzusetzen. (fs)