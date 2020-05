Borussia Dortmund: Was passiert mit Youssoufa Moukoko?

Borussia Dortmund: Bundesliga-Restart – aber was passiert mit Moukoko? „Wichtig ist...“

Die Profis von Borussia Dortmund setzten am 15. Mai ihre Saison fort. Das ist seit Mittwoch beschlossene Sache. Doch wie geht es weiter für Youssoufa Moukoko?

Ein Termin für die Fortsetzung für die Meisterschaft in der U19-Bundesliga gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Borussia Dortmund: Wann darf Moukoko wieder auf den Platz?

Youssoufa Moukoko gilt als eines der größten Talente im Nachwuchs von Borussia Dortmund. Der 15-Jährige bricht in seinem jungen Alter schon zahlreiche Rekorde. Viele Fans warten sehnsüchtig auf sein Debüt bei den Profis.

Mit seinen 15 Jahren ist er allerdings noch nicht spielberechtigt. Bis Moukoko auf den Platz zurückkehrt, dürfte ebenfalls noch einige Zeit dauern. Die Nachwuchsmannschaften gelten noch nicht als Berufsfußballer und müssen warten bis der Amateurbereich wieder kicken darf.

Auch wenn das Training in NRW bald wieder erlaubt ist, ist eine Fortsetzung der U19-Bundesliga noch nicht in Sicht.

Das ist Youssoufa Moukoko

Geboren am 20. November 2004 in Yaoundé, Kamerun

Spielte bereits mit 12 Jahren in der U17 von Borussia Dortmund

Läuft für die U-Nationalmannschaft von Deutschland auf

Gilt als eines der größten Talente des deutschen Fußballs

Moukoko mit wichtiger Botschaft

In der fußballfreien Zeit hält sich Moukoko dennoch fit. Auf Instagram zeigt er seinen Followern immer wieder, wie er fleißig im Home-Office trainiert.

Am Mittwoch teilte er außerdem eine wichtige Nachricht: „Wichtig ist !!! die Motivation hochzuhalten.“ Moukoko will also jederzeit bereit sein für eine Rückkehr auf den Fußballplatz.

Bei den Profis könnte er erst Ende des Jahres eingreifen. Am 20. November diesen Jahres wird Moukoko nämlich 16 Jahre alt. Mittlerweile ist es Jugendspielern in diesem Alter erlaubt ihr Debüt im Profi-Fußball zu geben. (fs)