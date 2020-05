Borussia Dortmund bangt vor Bayern-Gipfel um Hummels – Favre: „Er wird...“

Schon am Dienstag (18.30 Uhr) empfängt Borussia Dortmund den FC Bayern München zum Gipfeltreffen im Signal Iduna Park.

Vor dem Spitzenduell bangt Borussia Dortmund um einen wichtigen Leistungsträger – Mats Hummels musste am Wochenende verletzt ausgewechselt werden.

Borussia Dortmund: Hummels-Einsatz gegen die Bayern fraglich

Im Sommer kehrte Mats Hummels aus München zurück zum BVB. Der 31-Jährige fügte sich ohne Anpassungsprobleme ein und stieg gleich zum Abwehrchef auf. In dieser Spielzeit verpasste er nur drei Pflichtspiele. Mit 66 Prozent gewonnener Duelle ist er der zweikampfstärkste Borusse.

Doch jetzt droht er ausgerechnet für das Topspiel gegen den FC Bayern München auszufallen. Gegen den VfL Wolfsburg musste Hummels am Samstag in der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Mats Hummels ist beim BVB der Abwehrchef. Foto: Groothuis/Witters/Pool

Der Weltmeister hatte mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen. Nach dem Spiel erklärte der BVB, dass die Auswechslung lediglich eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sei.

-----------------------------

Das ist Mats Hummels

Geboren am 16. Dezember 1988 in Bergisch Gladbach

Er durchlief alle Jugendmannschaften beim FC Bayern München

2009 wechselte er nach einem Jahr Leihe fest zu Borussia Dortmund

2016 holte ihn der FC Bayern München für 35 Millionen Euro zurück

2019 kehrte er schließlich zurück zum BVB

-----------------------------

Hummels und Zorc optimistisch

Auch wenn Hummels am Sonntag noch nicht trainieren konnte, macht Manager Michael Zorc den Fans Hoffnung: „Wir hoffen, dass er am Dienstag wieder spielen kann.“ Auch Hummels äußerte sich noch am Samstagabend optimistisch.

Trainer Lucien Favre äußerte sich auf der Pressekonferenz ebenfalls positiv: „Ich denke, dass es bei Mats Hummels ok wird. Ich kann es aber noch nicht sicher sagen. Aber zu 99 Prozent wird er dabei sein." Die endgültige Entscheidung über einen Hummels-Einsatz fällt dann aber wohl im Abschlusstraining.

-----------------------------

Topspiel gegen Bayern

Das Gipfeltreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München steigt am Dienstagabend um 18.30 Uhr. Das Duell könnte eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft liefern. Aktuell trennen die Teams vier Punkte. (fs)