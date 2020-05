BVB-Schock! DIESE Leistungsträger könnten im Revierderby gegen Schalke fehlen

Kurz vor dem Restart der Fußball-Bundesliga muss der BVB einen Rückschlag einstecken.

Am 16. Mai trifft der BVB im Revierderby auf den FC Schalke 04. Doch Borussia Dortmund könnten zwei wichtige Leistungsträger fehlen.

BVB: Derby-Einsatz von Witsel und Can auf der Kippe

Gleich zum Auftakt der Fortsetzung der Bundesliga muss Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke ran. Vier Punkte trennen die Dortmunder von der Tabellenspitze. Ein Sieg wäre also enorm wichtig, um den Bayern noch Paroli zu bieten.

Definitiv fehlen werden dem BVB Marco Reus und Dan-Axel Zagadou. Reus laboriert weiter an einer hartnäckigen Muskelverletzung, Zagadou zog sich einen Außenbandriss zu.

Es könnte aber noch härter kommen. Laut „Sport Bild“ haben sich Axel Witsel und Emre Can in der Vorbereitung auf das Derby verletzt. Witsel musste das Training am Dienstag mit Adduktoren-Beschwerden abbrechen. Und auch Emre Can verletzte sich nur einen Tag später.

Emre Can musste das Training abbrechen. Foto: imago images/Sven Simon

Fehlt das Mittelfeld-Duo im Revierderby?

Dem Bericht zufolge steht der Einsatz von beiden Mittelfeldspielern auf der Kippe. Damit würde dem BVB gegen den FC Schalke 04 die Achse im Zentrum wegbrechen. Vor der Corona-Pause bildeten Witsel ein starkes Duo im Dortmunder Mittelfeld.

Immerhin ist Thomas Delaney nach langer Verletzungspause zurück im Kader und könnte zumindest einen der beiden Leistungsträger ersetzen. (fs)