Borussia Dortmund: Brügge-Trainer tobt vor BVB-Duell – „So bekommst du in Dortmund acht oder neun rein“

Beim nächsten Gegner von Borussia Dortmund in der Champions League, dem Club Brügge, liegen die Nerven blank.

Nachdem seine Mannschaft in der Liga eine 2:0-Führung verschenkte, ließ Cheftrainer Philippe Clement seiner Wut freien Lauf.

Borussia Dortmund: Brügge-Trainer stinksauer über Mannschaftsleistung

Brügge hatte gegen das deutlich schlechtere Mechelen bis kurz vor der Halbzeit 2:0 geführt. Wie Clement später berichtete, habe er früh bemerkt, dass seine Mannschaft diese Führung auf die leichte Schulter nahm. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff bestraften die Gäste die Überheblichkeit seiner Mannschaft und erzielten den Anschlusstreffer.

Nach einer deutlichen Warnung des Trainers in der Halbzeit wurde es aber nicht besser. In der 81. Minute traf Mechelen erneut – zum 2:2-Endstand. Clement tobte: „Das ist eine Schande für uns!“

Er nahm seine Spieler in die Pflicht: „Sie wissen, wie viele Menschen zu Hause vor der Röhre sitzen und alles für den Club tun. Das Mindeste, was man erwarten kann, ist, dass sie ihr Trikot nass machen und Zweikämpfe gewinnen. Das haben sie in der zweiten Halbzeit vergessen“, so der 46-Jährige gegenüber der niederländischen Zeitung „Het Nieuwsblad“.

„Was heute passiert ist, ist unglaublich. Ich bin nicht nur enttäuscht, sondern auch wütend.“ Seine Schimpftirade richtete sich gegen jeden einzelnen seiner Spieler. „Ich arbeite jetzt seit über einem Jahr mit diesen Jungs zusammen und was ich heute gesehen habe, ist einfach unerklärlich. Ich denke, sie haben großes Glück, dass es auf der Tribüne keine Anhänger gab, sonst hätten sie ein noch größeres Problem gehabt. Aber jetzt werden sie diese Woche ein großes Problem mit mir haben.“

Bis Mittwochabend muss Clement sein Team nämlich wieder auf Königsklassen-Niveau bringen. Der Trainer befürchtet jedoch bereits das Schlimmste: „Wenn du das in Dortmund machst, bekommst du acht oder neun rein.“

Ob es wirklich so schlimm für den belgischen Club wird? DER WESTEN berichtet am Mittwoch live. (the)