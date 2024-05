Borussia Dortmund: Anzeichen verdichten sich – BVB will Mega-Talent abwerben

Was kocht Borussia Dortmund in der Transferküche? Die aktuelle Spielzeit findet mit dem Endspiel in Wembley ihr triumphales Finale. Die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit haben aber dennoch längst begonnen.

Auch in Zukunft will Borussia Dortmund Ausschau nach talentierten Jugendspielern halten, die im Ruhrgebiet bestenfalls zu Stars werden. Dabei hat man es wohl auf auf einen Akteur aus Barcelonas berühmter „La Masia“ abgesehen. Die Gerüchte verdichten sich.

Borussia Dortmund will Barca-Juwel

Barcelonas Jugendakademie genießt einen ebenso exzellenten Ruf wie die des BVB. Lionel Messi, Xavi oder Andres Iniesta damals; Pedri, Gavi oder Ansu Fati heute – einige bekannte und wertvolle Namen gingen aus ihr hervor. Aber Brian Farinas? Dürften bisher wohl die wenigsten gehört haben.

Ganz im Gegensatz zu den Scouts der Schwarz-Gelben, die sich wohl immer intensiver mit dem 18-Jährigen beschäftigen. Farinas ist im zentralen Mittelfeld zuhause, hat dort jede Menge Stärken. Einziges Problem: In Barcelona ist diese Position derart außergewöhnlich besetzt, dass es kaum Hoffnung auf den Profi-Durchbruch gibt. Borussia Dortmund könnte Abhilfe leisten.

Weitere Anzeichen

Bereits vor einigen Wochen gab es erste Hinweise, dass Dortmund an Farinas interessiert sei – DER WESTEN berichtete. Nun verdichten sich die Anzeichen. Wie die „Bild“ erfahren haben will, werbe der BVB mittlerweile ganz offen um den Spieler.

Auch wenn die Chancen in Dortmund für den Durchbruch sicherlich größer wären – auch hier wäre er wohl erstmal für die U23 eingeplant. In Liga 3 könnte er erstmals Luft im Herrenbereich sammeln und sich so für höhere Aufgaben empfehlen.

Borussia Dortmund noch ohne Zugänge

Während erste Vereine bereits damit begonnen haben, Spieler zu verpflichten, hält sich Dortmund erstmal zurück. Lediglich die drei Leih-Rückkehrer Giovanni Reyna, Tom Rothe und Soumaila Coulibaly stehen derzeit auf dem Plan.

Das dürfte sich auch frühestens nach dem Champions-League-Finale ändern. Borussia Dortmund will sich beim Traum vom Henkelpott von nichts ablenken lassen – vor allem nicht von der noch so fernen kommenden Saison.