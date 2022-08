Borussia Dortmund: Ex-Juwel feiert Traum-Debüt! Fans traurig – „BVB war zu dämlich“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Diesen Transfer konnten viele Fans von Borussia Dortmund nicht nachvollziehen: Vergangene Woche gab der Verein Top-Talent Bradley Fink an. Das Sturm-Juwel wechselte in die schweizerische Heimat zum FC Basel.

Dort feierte der 19-Jährige einen Start nach Maß. Viele Anhänger von Borussia Dortmund blicken Fink bereits wehmütig hinterher.

Borussia Dortmund: Fink trifft sofort

Fink soll beim FC Basel dem kriselnden Sturm zu neuem Glanz verhelfen. Am Sonntag (21. August) trat Basel in der ersten Pokalrunde gegen den FC Allschwil an. Trainer Alex Frei setzte von Beginn an auf Fink. Eine goldrichtige Entscheidung, wie sich herausstellte.

Nachdem Darian Males früh in Führung gebracht hatte, setzte Fink seine erste Duftmarke. Nach einer Flanke von Males verlängerte Tician Tushi den Ball per Kopf. Der Ex-Dortmunder stand anschließend goldrichtig und nickte ein.

Bradley Fink spielt jetzt in der Schweiz. Foto: IMAGO/Thomas Bielefeld

Fink freut sich über ersten Treffer

Males traf noch zwei weitere Male, ehe ex Bundesliga-Kicker Adam Szalai den 5:0-Schlusspunkt setzte. „1. Spiel und 1. Tor für rot-blau. So kann's weitergehen“, schrieb Fink anschließend auf Instagram. Dazu postete er ein Foto seines Torjubels.

Die Fans des Schweizer Traditionsklubs sind aus dem Häuschen. „Jedes Spiel so, bitte“, kommentiert ein Anhänger unter dem Beitrag. „Maschine, du schießt die Liga klein“, ist sich ein anderer Basel-Fan sicher.

Wehmut bei den Fans von Borussia Dortmund

Wehmut herrscht dagegen bei den Fans von Borussia Dortmund. Beim Vizemeister hatten den Angreifer nicht wenige als kommende Kraft bei der Profimannschaft gesehen. In U17, U19 und U23 hatte Fink seit seinem Wechsel 2019 stets überzeugen können.

„Der BVB hat einen ganz großen Fehler gemacht, dir keinen Profivertrag zu geben“, meint ein Dortmund-Fan. Ein anderer schlägt in die gleiche Kerbe: „Der BVB war zu dämlich, dir einen Profivertrag zu geben, deswegen gönne ich dir den Super-Einstand bei Basel.“