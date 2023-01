Borussia Dortmund verleiht Braaf nach Italien – pikantes Detail überrascht

Jetzt ist es offiziell: Jayden Braaf spielt in der Rückrunde in Italien. Hellas Verona leiht das Talent von Borussia Dortmund bis zum Sommer aus. Das teilte der italienische Erstligist am Montag (16. Januar) mit.

Gerüchte über ein mögliches Leihgeschäft gibt es schon länger, jetzt hat Borussia Dortmund sein Talent tatsächlich vorerst abgegeben. Ein pikantes Detail der Leihe sorgt jedoch für eine kleine Überraschung.

Borussia Dortmund: Braaf wechselt zu Hellas Verona

Erst im Sommer 2022 holte der BVB Braaf ablösefrei aus der zweiten Mannschaft von Manchester City. Über die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund sollte sich der 20-Jährige für die Profis empfehlen. Sein erstes halbes Jahr im BVB-Trikot verlief allerdings sehr ernüchternd. Gerade einmal sieben Einsätze absolvierte er für Dortmunds Zweite, stand zuletzt gar nicht mehr im Kader.

Medienberichten zufolge soll Braaf im Training vor allem durch Lust- und Disziplinlosigkeiten aufgefallen sein. „Stand jetzt ist er noch nicht angekommen, er macht noch nicht das, was wir von ihm erwarten. Seine Entwicklung ist bislang nicht zufriedenstellend. Ich hoffe, dass sich das noch ändert“, sagte Ingo Preuß, der sportliche Leiter der BVB-U23, im Dezember.

BVB: Vertragsdetail überrascht

Jetzt wechselt der 20-Jährige vorerst nach Italien zu Hellas Verona. Das gaben die Italiener am Montagnachmittag bekannt und enthüllten dabei ein pikantes Detail. Verona besitzt demnach eine Kaufoption für Braaf, kann das BVB-Talent also im Sommer für eine vereinbarte Ablösesumme verpflichten.

Wie hoch die Kaufoption ist, verrieten Italiener nicht. Aber: Dass Borussia Dortmund bei Braaf eine Kaufoption zulässt, deutet nicht gerade darauf hin, dass man langfristig noch mit dem Niederländer plant. Durchaus überraschend, da der 20-Jährige erst vor einem halben Jahr nach Dortmund wechselte. Sein Vertrag beim BVB läuft eigentlich noch bis 2025.