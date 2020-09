BVB schlägt Gladbach - Haaland und Reyna lassen Dortmund jubeln

Das erste Top-Spiel der Saison 20/21 steht an. Im Signal-Iduna-Park trifft Borussia Dortmund auf Borussia Mönchengladbach.

BVB oder Gladbach - wer kann sich im Borussen-Duell durchsetzen und die ersten Punkte der Saison holen?

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker

Der BVB gewann seine vergangenen elf Pflichtspiele gegen Gladbach. Folgt am Samstagabend der zwölfte Streich?

Alle Infos zum Spiel Dortmund - Gladbach im LIve-Ticker.

--------------------

BVB-Sportdirektor Zorc mit klarer Ansage vor dem Saisonstart: „Das ist wie Trockenschwimmen“

--------------------

Dortmund – Gladbach 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Reyna (35.), 2:0 Haaland (54.), 3:0 Haaland (78.)

-----------------

Aufstellungen:

Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Witsel, T. Hazard - Reyna, Bellingham - Sancho, Haaland

Gladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt - Wolf, Hofmann - Stindl

-----------

90.+1 Minute: Abpfiff! Der BVB startet mit einem 3:0 gegen Gladbach in die Bundesliga-Saison 2020/21.

85. Minute: Die Messe ist gelesen. Das Spiel plätschert jetzt nur noch seinem Abpfiff entgegen.

78. Minute: TOOOR für den BVB!

Nach einer Ecke für Gladbach sprintet Sancho mit dem Ball über den ganzen Platz. Haaland eilt hinterher und wird im Gladbacher Strafraum vom Engländer bedient. Mit einem eleganten Lupfer entscheidet der Norweger die Partie.

75. Minute: La Ola im Westfalenstadion. Diese dämliche Tradition lässt sich offenbar noch nicht mal durch eine weltweite Pandemie beseitigen.

67. Minute: Beim BVB kommt Delaney für Bellingham.

57. Minute: Gladbach-Coach Rose reagiert. Die Angreifer Plea und Thuram kommen für Wolf und Stindl.

54. Minute: TOOOR für den BVB!

Bensebaini bringt Reyna im Gladbacher Strafraum zu Fall. Brych lässt erst weiterlaufen, schaut sich nach Absprache mit dem Kölner Keller die Szene dann noch mal auf dem Bildschirm an und entscheidet zu Recht auf Strafstoß. Diesen verwandelt Haaland zum 2:0.

46. Minute: Weiter geht's. Beide Teams beginnen die zweite Halbzeit unverändert.

45.+2 Minute: Pause!

41. Minute: Gute Chance für den BVB! Can flankt ins Zenturm, wo Kopfballmonster Sancho frei steht und den Ball knapp über die Latte nickt.

40. Minute: Es gibt bislang viele Fouls und bereits erste Rudelbildungen. Wenn das so weitergeht, stehen hier nach 90 Minuten keine 22 Spieler mehr auf dem Feld.

35. Minute: TOOOR für den BVB!

Bellingham legt im Gladbacher Strafraum quer zu Reyna, der zum 1:0 einschiebt.

33. Minute: Wir sehen ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die großen Chancen noch ausbleiben. Stattdessen gibt es intensive Zweikämpfe.und reichlich Laufarbeit.

22. Minute: Die erste gute Torgelegenheit im Spiel! Nach einem weiten Pass setzt Haaland sich stark gegen Elvedi durch und haut den Ball aufs Tor. Sommer pariert zur Ecke.

18. Minute: Hazard verletzt sich am Oberschenkel und muss ausgewechselt werden. Für ihn kommt Passlack rein.

14. Minute: Verbissene Zweikämpfe und Fehlpässe prägen das Bild der Anfangsphase. Packende Torraumszenen haben wir bisher noch nicht gesehen.

7. Minute: Schnell wird deutlich: Der BVB trifft heute wie erwartet auf einen Gegner, der deutlich stärker ist als Dortmunds erster Pflichtspiel-Gegner in dieser Saison, der MSV Duisburg. Gladbach ist von Beginn bissig in den Zweikämpfen und spielt mutig nach vorne.

1. Minute: Anpfiff!

18.25 Uhr: "You'll Never Walk Alone" ertönt. Gewiss: Wir haben schon spektakulärere Kulissen gesehen. Aber es ist definitiv ein gewaltiger Unterschied zwischen 10.000 Zuschauern und null Zuschauern. Daher freuen wir uns auf diesen ersten großen Schritt zurück in Richtung Normalität, und wir freuen uns auf den West-Schlager. Let's go!

18.15 Uhr: In 15 Minuten geht's endlich los. Wird er BVB mit einem Sieg in die Saison starten? Gleich wissen wir mehr.

17.46 Uhr: In den vergangenen drei Jahren war Borussia Dortmund nach dem 1. Spieltag jeweils Tabellenführer. Wenn der BVB auch am Ende dieses Spieltags alleiniger Erster sein will, müsste heute Abend ein 9:0 her. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster: Das wird schwierig.

17.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Beim BVB stehen die Neuverpflichtungen Meunier und Bellingham in der Startelf. Reus sitzt auf der Bank.

15.23 Uhr: In wenigen Minuten beginnen die 15.30-Uhr-Spiele - darunter einige Partien, in denen wir erstmals wieder ein paar tausend Zuschauer auf den Tribünen sehen.

11.55 Uhr: „Wenn alle gesund sind, sehe ich uns in der Lage, gegen jeden Gegner in der Liga zu punkten. Dann sind wir richtig, richtig gut“, sagte Gladbach-Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz. Zurzeit fehlen Denis Zakaria und Neuzugang Valentino Lazaro. Die Torjäger Alassane Plea und Marcus Thuram sind noch nicht bei 100 Prozent.

10.37 Uhr: Eine Frage, die sich BVB-Fans mit Sicherheit stellen werden: Spielt Marco Reus von Beginn an? Davon ist erst einmal nicht auszugehen. Trainer Lucien Favre erklärte auf der Pressekonferenz, dass man kein Risiko eingehen wolle.

Samstag, 09.16 Uhr: Matchday! Guten Morgen zusammen, heute geht es auch für den BVB endlich wieder los. Um 18.30 Uhr steigt das Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Die Bayern haben gestern bereits vorgelegt. 0:8 zerlegte der Triple-Sieger den FC Schalke 04. Hier geht's zum Live-Ticker!

16.44 Uhr: Noch offen ist, ob die Fans einige der Neuzugänge bereits zu Gesicht bekommen. Nach den starken Leistungen in der Vorbereitung dürften beim BVB vor allem Thomas Meunier und Jude Bellingham die Nase im Rennen um die Startelf vorne haben.

15.13 Uhr: Bereits heute Abend eröffnen Bayern München und Schalke 04 die Saison 20/21. Wer in der Allianz-Arena triumphiert, kannst du hier verfolgen >>>

14.01 Uhr: Pünktlich zum Start befinden sich beide Mannschaften in guter Form. Dortmund gewann im Pokal mit 5:0 gegen Duisburg. Die Fohlen siegten sogar noch höher: 8:0 hieß es am Ende gegen Oberneuland.

--------------

-------------

12.21 Uhr: Der Vizemeister der vergangenen Saison trifft auf den Tabellen-Vierten. Die Frage nach dem Sieger scheint jedoch bereits geklärt. Die letzten elf Duelle der beiden Teams gewann Borussia Dortmund. Der letzte Gladbach-Trainer der sie Schwarzgelben schlug? Man ahnt es bereits: Lucien Favre.

Freitag, 18. September, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Die Bundesliga ist zurück. Das erste Top-Spiel der neuen Spielzeit bestreiten die beiden Borussia. Hier versorgen wir dich mit allen Infos zum Spiel.