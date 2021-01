Borussia Dortmund gegen Gladbach: Vorteil BVB? DAS könnte ein großer Faktor sein

Die Bundesliga-Rückrunde startet mit einem Kracher: Borussia Dortmund gegen Gladbach. Der BVB braucht im Spitzenspiel dringend drei Punkte.

Gegner Borussia Mönchengladbach ist eigentlich gut drauf, doch eine Sache könnte Borussia Dortmund in die Karten spielen.

Borussia Dortmund: Gladbacher Unruhe ein Vorteil für den BVB?

Drei Siege, ein Remis – so lautet die Bilanz von Borussia Mönchengladbach im Jahr 2021. Darunter war untere anderem auch ein 3:2-Erfolg gegen den FC Bayern München. Schaut man sich die reinen Zahlen an, befinden sich die Fohlen in absoluter Topform.

Eigentlich sollte die Stimmung bei der Borussia aus Mönchengladbach überragend sein, doch der Schein trügt. Unter der Woche legte Borussia Mönchengladbach einen bescheidenen Auftritt hin, gewann am Ende aber doch mit 1:0 gegen Werder Bremen.

Viel schwerer wiegt aber der Skandal um Breel Embolo. Der Gladbach-Star war am Samstagabend nach Informationen von DERWESTEN auf einer illegalen Party im Café Extrablatt am Baldeneysee in Essen, die von der Polizei gestoppt worden ist. (Hier mehr dazu >>>)

Embolo bestreitet die Vorwürfe weiterhin. Der 23-Jährige behauptet, lediglich in einer umlegenden Wohnung mit zwei Freunden Basketball geschaut zu haben.

Embolo-Vorfall könnte Auswirkungen haben

Bei Borussia Mönchengladbach stellt man sich noch vor seinen Spieler. „Er hat uns glaubwürdig versichert, dass er nicht Teil irgendeiner Party war“, sagte Trainer Marco Rose am Dienstag. Und auch Teamkollege Christoph Kramer erklärte: „Wenn der Breel das so sagt, dann ist das so.“

Nach außen bildet Borussia Mönchengladbach noch eine Einheit, doch intern wird der Vorfall für Unruhe sorgen.

Marco Rose musste sich vor dem Spiel erneut zu dem Thema äußern, auch wenn er das ungern tat: „Das ist ein Thema für Breels Anwälte, um die Dinge sauber zu klären“, so Trainer Marco Rose. „Wir wollen uns auf Fußball konzentrieren.“ Das fällt allerdings sicher nicht leicht.

BVB gegen Gladbach: ER ist wieder dabei!

Embolo wird am Freitagabend gegen den BVB im Kader stehen. Nach zwei negativen Tests ist er wieder ins Training eingestiegenn. Wie fit er ist, gerade mental, ist offen. Eigentlich könnte Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund die volle Offensivpower gut gebrauchen.

Ein Fragezeichen steht ebenfalls hinter Marcus Thuram. Der Franzose ist nach seiner Sperre wegen seiner Spuckaktion im Dezember gegen Hoffenheim wieder zurück. Ob er aber nach der langen Pause schon wieder in Topform ist, wird sich zeigen.

Borussia Dortmund unter Druck

Borussia Dortmund steht gegen Gladbach schon mächtig unter Druck. Der BVB braucht unbedingt drei Punkte, um den Anschluss an Leverkusen und Leipzig nicht zu verlieren. Alles zu dem Spitzenspiel, erfährst du hier! (fs)