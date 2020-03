Borussia Dortmund: BVB-Spiel vor Absage! Regierung will Topspiel wegen Coronavirus verschieben

Dortmund. Der Bundesliga droht die erste Spielabsage wegen des Coronavirus. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, will das NRW-Gesundheitsministerium die Partie Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) verschieben.

Demnach hat Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zunächst über ein Geisterspiel nachgedacht, um die Gefahr einer Verbreitung des Coronavirus zu minimieren. Nun wird aber über eine komplette Absage des Auswärtsspiels von Borussia Dortmund in Gladbach nachgedacht.

Borussia Dortmund: Gladbach-Spiel wegen Coronavirus vor Absage

Die endgültige Entscheidung liege beim Gesundheitsamt Mönchengladbach. Gladbach-Pressesprecher Markus Aretz bestätigte, dass man mit dem Gesundheitsamt über eine Spielabsage im Austausch sei.

Das BVB-Spiel bei Borussia Mönchengladbach steht vor einer Absage.

Auch bei Borussia Dortmund waren angesichts der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus Maßnahmen getroffen worden. Der BVB hatte vor dem Heimspiel gegen Freiburg (1:0) Desinfektionsmittel-Spender im Stadion installiert, außerdem wurde den Spielern ein Autogramm-Verbot auferlegt, die öffentlichen Trainingseinheiten und auch die für Sommer geplante Asienreise abgesagt.

Coronavirus grassiert in NRW

Die Spielabsage wäre fraglos die heftigste Auswirkung. Vom Kreis Heinsberg, von dem aus sich der Coronavirus in NRW ausbreitete, sind es nur wenige Kilometer nach Mönchengladbach.

Das große Problem: Im eng gestrickten Terminkalender sind kaum Plätze frei, um die Partie nachzuholen. Die DFL steht bereits vor Problemen, einen Termin für die abgesagte Partie Bremen – Frankfurt zu finden.

Zudem ist unklar, wie lange die Gefahr einer Ausbreitung des Virus noch akut ist und ob sie womöglich noch steigt.

In den vergangenen Tagen wurden in Nordrhein-Westfalen immer mehr Corona-Fälle bekannt, mehr als 100 Menschen haben sich allein in NRW erwiesenermaßen am grassierenden Virus infiziert. Die neusten Informationen und Entwicklungen erfährst du hier im Newsblog >>