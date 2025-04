Dortmund – Gladbach: Star-Schock! Fällt er schon wieder aus?

Nach der 3:1-Gala gegen den FC Barcelona und dem bitteren Ausscheiden aus der Champions League wartet auf Borussia Dortmund der Bundesliga-Alltag. Das Borussen-Duell steht vor der Türe, die Partei Dortmund – Gladbach ist für beide Teams enorm wichtig. Schließlich kämpfen beide Mannschaft noch um Europa.

Der BVB möchte den Schwung aus dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Barca mitnehmen und weitere Punkte auf die europäischen Plätze gutmachen, die Fohlen hingegen möchten mit einem Sieg in Spiel Dortmund – Gladbach einen großen Schritt in Richtung internationale Qualifikation machen. Doch einmal mehr plagen die Gladbacher Verletzungssorgen.

Dortmund – Gladbach: Fohlen bangen um Offensiv-Star

Neun Torbeteiligungen in 15 Spielen – diese Zahlen sprechen Bände. Franck Honorat ist ein ganz wichtiger Spieler für Gladbach, sorgt er vor allem mit seinen guten Flanken immer wieder für Torgefahr. Doch der Franzose hat in dieser Saison auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Zu Beginn der Saison fehlte er knapp vier Wochen aufgrund einer Wadenverletzung, dazu verpasste er in der laufenden Rückrunde schon zehn Spiele aufgrund eines Haarrisses im Fuß. Seit Ende März ist der Flügelspieler wieder fit, lieferte in den letzten beiden Spielen zwei Torbeteiligungen. Doch nun der Schock: Honorat könnte erneut ausfallen.

Der 28-Jährige fehlte Mittwoch (16. April) zum Auftakt in die Trainingswoche wegen muskulärer Probleme. Bei Honorat wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden, ob er im Borussen-Duell auflaufen kann.

BVB hofft auf Doppel-Rückkehr

Doch auch auf Seiten der Schwarz-Gelben gibt es bei dem ein oder anderen Spieler noch Fragezeichen. So fehlten sowohl Kapitän Emre Can als auch Chelsea-Leihgabe Carney Chukwuemeka gegen Barcelona. Ob diese beiden für den Bundesliga-Klassiker gegen Gladbach in den Kader zurückkehren, ist ebenso noch fraglich.

Beide Teams haben also vor dem so wichtigen Spiel mit Verletzungssorgen zu kämpfen. BVB-Coach Niko Kovac und sein Gegenüber Gerardo Seoane könnten also erneut ihre Mannschaft umstellen müssen.