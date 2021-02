Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld: Patzt der BVB wieder gegen einen Abstiegskandidaten?

Dortmund. Bei der Bundesligapartie Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr) ist ein schwarz-gelber Sieg Pflicht, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren.

Doch könnte Arminia Bielefeld für Borussia Dortmund zum Stolperstein werden? Gegen kleinere Gegner tat sich der BVB zuletzt öfters schwer – und die Armina konnte erst kürzlich dem FC Bayern auswärts einen Punkt abringen.

Borussia Dortmund – Bielefeld im Live-Ticker!

Kann der BVB gegen Bielefeld den nächsten Sieg in Richtung Königsklasse einfahren? Oder beißt sich die Borussia gegen eine kompakte und robuste Arminia die Zähne aus?

Alle Infos rund um das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bielefeld erfährst du hier bei uns im Live-Ticker!

-----------------------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Dortmund – Bielefeld -:- (-:-)

Tore:

-----------------------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Dortmund: Bürki – Guerreiro, Hummels, Can, Meunier – Delaney, Dahoud – Sancho, Reus, Reyna – Haaland

Bielefeld: Ortega – Laursen, Nilsson, Pieper, Brunner – Prietl, Kunze – Voglsammer, Vlap, Doan – Klos

-----------------------------------

11.39 Uhr: Neben Bürki könnten auch Dan-Axel Zagadou und Thorgan Hazard wieder in den Kader zurückkehren. Beide haben ihre Verletzungen mittlerweile auskuriert.

11.15 Uhr: Der wieder genesene Stammkeeper Bürki dürfte zwischen die Pfosten zurückkehren. Sowohl er als auch Ersatzmann Marwin Hitz leisteten sich in den letzten Wochen teils schwere Patzer. Dennoch hat der BVB den Vertrag mit Hitz zuletzt verlängert. Stehen die Zeichen bei Bürki auf Abschied? Mehr dazu erfährst du HIER <<<.

11.03 Uhr: Arminia Bielefeld steht aktuell auf dem Relegationsplatz. Zwar verlor man am vergangenen Wochenende mit 0:3 gegen Wolfsburg, doch am vorletzten Spieltag trotzte man in dem Rekordmeister in München ein 3:3 ab. Können die Ostwestfalen auch die Dortmunder Borussia ärgern?

--------------------

BVB-Top-News:

--------------------

10.21 Uhr: Der BVB wird nach den Erfolgen in der Champions-League gegen Sevilla (3:2) und dem Derby gegen Schalke (4:0) mit breiter Brust in das Heimspiel gegen Bielefeld gehen. Vor allem Torjäger Haaland zeigte sich in den vergangenen zwei Spielen mit seinen beiden Doppelpacks äußert treffsicher. Im Hinspiel gegen Bielefeld fehlte der Norweger verletzt. Damals erzielte ausgerechnet Verteidiger Mats Hummels beide Tore zum 2:0-Sieg.

Freitag, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen! Nach dem Derby wartet der nächste abstiegsbedrohte Gegner auf den BVB. Am Samstag um 15.30 Uhr heißt es in der Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Bielefeld. Alle Infos rund um die Begegnung bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!