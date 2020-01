Achraf Hakimi, Senkrechtstarker bei Borussia Dortmund, will nicht um jeden Preis zurück nach Madrid.

Borussia Dortmund: „Hakimi will von Real Madrid nichts hören“ – dieser Bericht lässt BVB-Fans ausflippen

Dortmund. Nach Erling Haaland auch noch Emre Can: Im Winter hat Borussia Dortmund zwei echte Knaller verpflichtet und seinen Kader in der Spitze weiter verstärkt. Einer der wichtigsten Personalien ist jedoch weiterhin in der Schwebe.

Nur zu gerne würde Borussia Dortmund Achraf Hakimi über die Saison hinaus halten. Doch der Marokkaner ist nur ausgeliehen – und weil der BVB keine Kaufoption besitzt, muss Hakimi im Sommer Stand jetzt zurück zu Real Madrid.

Borussia Dortmund: Achraf Hakimi will laut Bericht nicht zurück nach Madrid

Bereits mehrfach hatte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke angekündigt, um den Youngster kämpfen zu wollen. Kein Wunder, schlug der 21-Jährige doch auf Anhieb ein und gehört in seinem noch jungen Alter bereits zu den absoluten Säulen im Spiel der Favre-Elf.

Borussia Dortmund will seinen Überflieger Achraf Hakimi gerne behalten. Foto: imago images/Laci Perenyi

Achraf Hakimi selbst hatte die Fans von Borussia Dortmund bereits angefixt, als er verriet, dass er zwischen Madrid und Dortmund hin- und hergerissen ist. Ein Bericht aus Spanien lässt die schwarzgelbe Anhängerschaft nun regelrecht ausflippen.

„Achraf Hakimi will von Real Madrid nichts hören“, titelt die spanische Zeitung „Sport“ nun. Im Bericht heißt es, die Leihgabe hätte kein Interesse daran, als Luxus-Ersatz für Dani Carvajal auf der Bank zu sitzen. Nationalspieler Carvajal ist unter Zinedine Zidane auf der rechten Abwehrseite gesetzt.

Hinzu kommt Rechtsverteidiger-Konkurrent Alvaro Odriozola, sollte dieser nicht bei Bayern München bleiben. Deshalb wolle Hakimi nicht um jeden Preis zu Real Madrid zurückkehren. Wichtiger sei „Afrikas Nachwuchsfußballer des Jahres“ laut „Sport“, bei einem Verein zu spielen, der ihm das absolute Vertrauen schenkt. Da wäre er bei Borussia Dortmund genau richtig.

Haaland: Die einzigartige Entwicklung des BVB-Wunderkinds Haaland: Die einzigartige Entwicklung des BVB-Wunderkinds

Den BVB-Fans jedenfalls läuft dank des „Sport“-Berichts das Wasser im Mund zusammen.

Einige Reaktionen: