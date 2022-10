Borussia Dortmund: Bellingham im Sommer weg? Superstar spricht Klartext

Schon wieder eine Gala und schon wieder neue Gerüchte – Jude Bellingham ist bei Borussia Dortmund in aller Munde. Der 19-Jährige ist schon lange nicht mehr nur ein Juwel. Er ist der neue Superstar des Vizemeisters.

Jüngst erreichte er das nächste Level. Weil Marco Reus und Mats Hummels zuletzt fehlten, führte Bellingham Borussia Dortmund als Kapitän aufs Feld. Daher sprießen Gerüchte um einen Sommer-Abgang. Der Spieler reagiert.

Borussia Dortmund: Bellingham-Gala in Sevilla

Die Partie gegen den FC Sevilla war sowas wie Bellinghams Meisterstück. Ein Tor, eine Vorlage und überall auf dem Feld zu finden – der junge Engländer war der Spieler des Spiels.

Doch wie lange dürfen sich die Fans des BVB noch an den Leistungen des Mittelfeldspielers erfreuen? In Spanien hat man Bellinghams Auftritt ganz genau verfolgt und schon kocht das Gerücht um ein Interesse von Real Madrid wieder hoch.

Jude Bellingham begeistert Borussia Dortmund. Foto: IMAGO / Pressinphoto

Madrid plant Vollangriff auf Bellingham

Die Königlichen gelten mitunter als Bellingham-Interessent. Seitdem stehen Gerüchte über eine Mega-Ablöse im Raum. Bis zu 150 Millionen Euro könnte er Borussia Dortmund bringen. Laut der „Marca“ habe der Jung-Kapitän Real nun vollends überzeugt.

Demnach wollen die Verantwortlichen ab sofort alle Hebel in Bewegung setzen, um den Wechsel möglich zu machen. Bellingham hat einen Vertrag bis 2025. Anders als bei Erling Haaland enthält dieser jedoch keine Ausstiegsklausel.

Borussia Dortmund: Das sagt der Spieler zu seiner Zukunft

Der Spieler selbst äußerte sich dagegen zurückhaltend zu einem möglichen Sommer-Wechsel. „Ich denke an meine Leistung gegen Sevilla und nicht an die Gerüchte. Ich denke nur an Borussia Dortmund, an die Herausforderung, die vor mir liegt und an die Ziele mit dem Verein“, sagte Bellingham also gegenüber der „Mundo Deportivo“.

Er versuche lediglich der Mannschaft zu helfen. Zudem lobte er auch seine Mitspieler. Diese würden einen Großteil der Arbeit machen. Wie lange er letztlich beim BVB bleibt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.