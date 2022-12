Borussia Dortmund wehrt Bellingham-Interessenten ab – wird DAS zum Master-Plan für den Verbleib?

Nichts wünschen sich die Fans von Borussia Dortmund sehnlicher als einen Verbleib von Jude Bellingham. Der englische Superstar dürfte bei der WM wohl auch den letzten Verein auf sich aufmerksam gemacht haben. Ein Wechsel im kommenden Sommer ist quasi vorprogrammiert.

Doch jetzt sickert eine Meldung durch, die man so nicht oft hört. Ein Spitzenteam soll sich aus dem Rennen verabschiedet haben – freiwillig. Hat Borussia Dortmund etwa einen Master-Plan gefunden, um Bellingham vorerst zu halten?

Borussia Dortmund: Bellingham ausgeschieden

Groß waren die Träume Englands – und Bellingham lieferte in jedem Spiel ab. Am Ausscheiden gegen Frankreich im Viertelfinale konnte aber auch er nichts ändern. Dennoch: Bellingham hat seinen Fußabdruck auf der größten aller Fußballbühnen hinterlassen.

Das sind keine guten Neuigkeiten für Borussia Dortmund – aber auch keine überraschenden. Bellingham steht im Fokus der ganz großen Fische. FC Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Paris St. Germain – sie alle wollen ihn haben. Fast alle.

Real zieht sich offenbar zurück

Real Madrid ist offenbar das Interesse vergangen. Laut „El Nacional“ sei dem Präsidenten Florentino Perez die aufgerufene Ablösesumme viel zu hoch. 150 Millionen Euro will Borussia Dortmund wohl mindestens. Aus Perez‘ völlig verrückt.

Er glaubt nicht, dass die Königlichen in einen Wettstreit mit den englischen Schwergewichten treten sollen und können. Und prompt gibt es Gerüchte, dass Real einen anderen Spieler im Visier haben soll. Der Argentinier Enzo Fernández nutzt die WM derzeit wie Bellingham, um Werbung für sich zu machen.

Master-Plan für Borussia Dortmund?

Klar ist: Der BVB ist überhaupt nicht in der Not, Bellingham schon im Sommer zu verkaufen. Dessen Vertrag läuft noch bis 2025 und hat keine Ausstiegsklausel. An Wert dürfte der 19-Jährige in naher Zukunft ohnehin nicht verlieren.

Borussia Dortmund könnte also pokern und die Ablöse noch höher ansetzen, um vielleicht weitere Bewerber „rauszuekeln“. Dann könnte man die Fähigkeiten Bellinghams im Ruhrgebiet vielleicht noch ein Jahr länger bestaunen.