Ärger um Jobe Bellingham! Borussia Dortmund bezieht Stellung

Jobe Bellingham hat ein enttäuschendes Bundesliga-Debüt hinter sich. Der Neuzugang von Borussia Dortmund stand beim schwachen 3:3-Unentschieden gegen St. Pauli zwar in der Startelf, konnte dem Spiel aber kaum seinen Stempel aufdrücken.

Folgerichtig wurde der Engländer schon in der Halbzeit von Trainer Niko Kovac aus der Partie genommen. Damit war jedoch vor allem einer überhaupt nicht einverstanden. Nun bezieht Borussia Dortmund Stellung.

Borussia Dortmund: Bellingham-Vater im Clinch mit Kehl

Was war passiert? Beim BVB-Auftakt gegen St. Pauli waren Jobes Eltern Denise und Mark Bellingham im Hamburger Stadion am Millerntor auf den Rängen. Vater Mark fungiert gleichzeitig auch als Berater des 19-Jährigen. Dass sein Schützling am Samstagabend (23. August) schon 45 Minuten vom Platz musste und Borussia Dortmund in Jobes Abwesenheit noch eine 3:1-Führung aus der Hand gab, soll die Eltern des BVB-Spielers mächtig erzürnt haben.

So soll es nach der Partie zu einer heftigen Diskussion zwischen der Bellingham-Partei und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gekommen sein. Zudem soll der Besuch der beiden Engländer im Kabinentrakt von Borussia Dortmund alles andere als gut angekommen sein.

„Das wird es nicht noch einmal geben“

Das lässt Schwarz-Gelb am Sonntag (24. August) auch durchsickern. So heißt es in einer Stellungnahme: „Wir sind alle enttäuscht über das Ergebnis gestern. Und trotzdem ist und bleibt der Aktivenbereich bei uns Spielern, Trainern und Verantwortlichen vorbehalten, nicht Familien und Beratern. Das wird es nicht noch einmal geben. Darüber haben wir alle Beteiligten klar informiert.“ Die Bellingham-Partei äußerte sich noch nicht zu dem Vorfall.

Nach einer schwachen Leistung auf dem Rasen hat Borussia Dortmund also auch abseits des Platzes ein Problem. Darauf könnte der BVB aktuell wohl gerne verzichten.