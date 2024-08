Borussia Dortmund: Einigung erzielt! Transfer-Coup auf der Zielgeraden

Viermal hat der BVB auf dem Transfermarkt schon zugeschlagen, jetzt könnte Neuzugang Nummer fünf kommen. Bei Borussia Dortmund bahnt sich der nächste Transfer an.

Berichten zufolge hat der BVB mit Wunschspieler Maximilian Beier eine Einigung erzielt. Noch ist der Deal aber nicht in trockenen Tüchern. Jetzt muss Borussia Dortmund nur noch ein Angebot vorlegen, was auch die TSG Hoffenheim überzeugt.

Borussia Dortmund: Einigung mit Beier erzielt!

Nach dem Abgang von Niclas Füllkrug sucht Borussia Dortmund einen neuen Stürmer – und hat diesen offenbar schnell gefunden. Schon seit mehreren Tagen wird der BVB mit Beier von der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht.

+++ Bayern München kassiert bitteren Rückschlag – BVB schaut genau hin +++

Jetzt soll es die nächsten Entwicklungen in den Transferverhandlungen geben: Nach Informationen der „Bild“ hat sich der BVB bereits mit Beier über einen Wechsel geeinigt. Die Konditionen zwischen dem Spieler und dem Verein sollen bereits geklärt sein. Beier habe einem Wechsel zugestimmt.

Jetzt geht es um die Ablösesumme

Nun müssen die BVB-Bosse nur noch die TSG Hoffenheim überzeugen. Beier schoss in der abgelaufenen Saison 16 Tore, ist Nationalspieler und flexibel im Angriff einsetzbar. Hinzu kommt, dass sein Vertrag noch bis 2027 läuft. Alles Argumente für die Kraichgauer, um den Preis nach oben zu schrauben.

Das könnte dich auch interessieren:

Bis Mitte Juni hatte Beier noch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro. Auf eine ähnliche Ablösesumme läuft es wohl auch hinaus. Laut dem Bericht habe der BVB ein erstes Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro abgegeben. Die Dortmunder wollen wohl maximal so viel ausgeben, wie viel sie für Füllkrug bekommen haben. Das wären 27 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen.