Borussia Dortmund kassiert Bremen-Dämpfer – Neuzugang Beier mit krasser Maßnahme

Die Saison ist noch jung, die Euphorie bei Borussia Dortmund allerdings schon zum ersten Mal gedämpft. Das 0:0 in Bremen könnte man angesichts einer langen Unterzahl als Schadensbegrenzung bezeichnen. Doch bereits mit voller Stärke hatte der BVB kein gutes Spiel abgeliefert.

Auch Neuzugang Maximilian Beier erlebte ein enttäuschendes Startelf-Debüt bei Borussia Dortmund. In der Sturm-Spitze war er quasi nicht ans schwarz-gelbe Spiel angebunden. Seine Unzufriedenheit entlud sich nach der Partie in den Katakomben.

Borussia Dortmund: Beier erlebt bitteren Mittag

Groß waren die Hoffnungen, dass Beier im BVB-Angriff gleich für Alarm sorgen würde. Doch die Zahlen sprachen eine deutliche Sprache. 15 Ballkontakte, kein Torschuss und auch keine Beteiligung an einer Chance – im Vergleich zu seinem starken Joker-Einsatz gegen Frankfurt wirkte der 28,5 Millionen Euro teure Star-Zugang wie ausgetauscht.

Lies auch das: Ex-Flirt verzockt sich komplett – jetzt muss er zu Kreuze kriechen

In der 71. Minute hatte Trainer Nuri Sahin dann ein Einsehen und holte seinen Schützling vom Feld. Von der Bank aus musste Beier verfolgen, wie Borussia Dortmund immerhin den einen Punkt in die Länderspielpause rettete. Nach Abpfiff machte er dann allerdings noch einmal auf sich aufmerksam.

Interviews verweigert

In den Katakomben warten nach Abpfiff zahlreiche Journalisten und Medienvertreter auf die Spieler, die eine Einschätzung zum Spiel haben wollen. Angesichts des Auftritts der Schwarz-Gelben konnten die Spieler wohl erahnen, welche Fragen auf sie zugekommen wären.

Beier sah sich dazu wohl nicht bereit. Wie „Spox“ berichtet, verweigerte der Stürmer in der Mixed Zone sämtliche Interviewanfragen. Selbst einen BVB-Mitarbeiter, der für die klubeigenen Medien auf Stimmfang ging, habe der 21-Jährige vertröstet. Das unterstreicht, wie angefressen Beier nach der Nullnummer in Bremen wohl wirklich war.

Borussia Dortmund hofft auf schnelle Integration

Beim BVB verfällt man allerdings nicht in Panik. „Um ihn mache ich mir keine Sorgen. In jedem Spiel und in jeder Minute, die er mit uns spielt, werden wir uns noch besser kennenlernen. An Maxi hat es heute überhaupt nicht gelegen“, sagte beispielsweise Trainer Sahin.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

In den kommenden Wochen hofft man auf eine schnell voranschreitende Integration Beiers. Allerdings ist der Stürmer in den kommenden Tagen nicht bei Borussia Dortmund zu finden. Stattdessen wird er bei der Nationalmannschaft spielen. Danach aber hoffen alle, dass er für die Schwarz-Gelben die erhoffte Hilfe ist.