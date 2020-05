Borussia Dortmund - Bayern München: Fans achten im Spitzenspiel nur auf DIESES Detail

Dortmund. Ein besonderes Trikot zu einem besonderen Spiel! Borussia Dortmund - Bayern München heißt das Topspiel des 27. Bundesliga-Spieltags. Und der BVB hat einen Tag vor dem Gipfeltreffen verraten, dass man in einem Spezialtrikot auflaufen wird.

Im Design wird sich das Trikot von Borussia Dortmund am Dienstag (18.30 Uhr) nicht vom normalen Heimtrikot unterscheiden – wohl aber beim Sponsor.

Borussia Dortmund gegen Bayern mit Spezialtrikot

Statt „Evonik“ wird „Medox“ auf der Brust der BVB-Profis zu lesen sein. Evonik tritt aber keineswegs frühzeitig als Hauptsponsor den Rückzug an – vielmehr handelt es sich um eine einmalige Aktion, mit der das Essener Energieunternehmen ein eigenes Produkt in den Fokus rücken will.

Die PK vor #BVBFCB startet! 🎙️



Vorab eine Info: Zum Heimspiel gegen den @FCBayern wird der #BVB das Logo von MEDOX, einem Produkt von Hauptsponsor @Evonik, auf dem Trikot tragen. ℹ️ pic.twitter.com/mHc6Rb2iK8 — Borussia Dortmund (@BVB) May 25, 2020

Bei Medox handelt es sich um ein neues, natürliches Nahrungsergänzungsmittel. Es besteht aus wilden skandinavischen Heidelbeeren und schwarzen Johannisbeeren und soll für gesunde Blutgefäße sorgen.

Zu kaufen wird es das Trikot mit dem Spezial-Flock nicht geben. „Das Trikot ist eine einmalige Sonderaktion“, erklärt BVB-Pressesprecher Sascha Fligge. „Es wird auf verschiedenen Kanälen verlost, nach dem Spiel können außerdem getragene Trikots ersteigert werden.“

---------------------------

Mehr Sport-News:

FC Schalke 04: Schock um Suat Serdar – das ist die erste Diagnose beim S04-Star

Borussia Dortmund: Tiefschlag für Dembélé! Verkauft Barca ihn zu DIESEM Spottpreis?

Formel 1: Geht Sebastian Vettel DIESEN überraschenden Karriereschritt?

---------------------------

Die Einnahmen der Aktionen gehen komplett an die BVB-Stiftung „Leuchte auf“, erklärt der Mediendirektor von Borussia Dortmund.

„Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen, dass das Trikot Beerenkräfte verleiht“, lässt sich Evonik auf Twitter zu einem mittelmäßigen Wortwitz hinreißen. „Schließlich ist Medox ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel aus nordischen Wildheidelbeeren. Und dass von dort Kraft kommt, wissen wir seit Erling Haaland mitspielt!“

+++ Wirbel um Haaland-Vertrag! Hat der BVB einen neuen Plan? +++

BVB-Trikot: 1&1 übernimmt in der Bundesliga für Evonik

Die schwarzgelben Fans können sich bei Dortmund – Bayern schon einmal an ein Trikot ohne Evonik-Schriftzug gewöhnen. Das wird es ab nächster Saison bei allen Bundesliga-Spielen geben, wenn der Internetanbieter „1&1“ auf der Brust der Spieler übernimmt.

Evonik wird dann nur noch in Pokal und Champions League als Sponsor auf dem Trikot zu sehen sein. Wie das neue Auswärtstrikot von Borussia Dortmund aussehen wird, kannst du hier sehen >>

Fans beim Spiel irritiert

Als das Spiel begann, waren einige Fans am Dienstagabend ganz schön irritiert. Mit dem ungewohnten Schriftzug auf der Brust der BVB-Stars hatten sie nicht gerechnet.