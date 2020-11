Borussia Dortmund: Schon wieder eine Niederlage gegen Bayern München – weil ER gleich dreimal patzte?

Zunächst sah vieles gut aus gegen Bayern München: Ein Treffer von Robert Lewandowski in der 27. Minute wurde vom VAR aberkannt. Anschließend ging Borussia Dortmund durch Marco Reus in der 45. Minute in Führung.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur vier Minuten später glich David Alaba mit einem Freistoß aus. Dabei wurde der Schuss von einem Spieler von Borussia Dortmund entscheidend abgefälscht – und das war nicht seine einzige schlechte Szene im Spiel.

Borussia Dortmund: ER erschwischte keinen guten Tag

Denn Thomas Meunier erwischte an diesem Samstagabend wahrlich keinen guten Tag. Und das, obwohl der Belgier am Mittwoch gegen den FC Brügge noch eine seiner stärksten Leistungen im BVB-Dress gezeigt hatte.

---------------

Das ist Thomas Meunier:

geboren am 12. September 1991 in Saint-Ode (Belgien)

spielte in seiner Heimat für Royal Excelsior Virton und den FC Brügge

Von 2016 bis 2020 stand er bei Paris Saint-Germain unter Vertrag

sein Kontrakt bei Borussia Dortmund läuft bis zum Juni 2024

---------------

Denn auch beim 1:2 in der 48. Minute sah der Rechtsverteidiger nicht gut aus. Weil er Lucas Hernandez nicht aggressiv genug attackierte, konnte er dessen Flanke auf Robert Lewandowski nicht verhindern.

Dann hatte Meunier Glück: Das 2:4 von Robert Lewandowski in der Nachspielzeit zählte nicht – eine Mitschuld hätte man dem Belgier hier erneut nicht absprechen können. Außerdem spielte er im gesamten Spiel etliche Fehlpässe und verzeichnete die meisten Ballverluste auf Seiten von Borussia Dortmund.

Thomas Meunier wirkte nach der Niederlage von Borussia Dortmund gegen Bayern München sichtlich angefressen. Foto: imago images / Poolfoto

---------------

---------------

Weitere Gründe für die Niederlage von Borussia Dortmund

Doch kann die vierte BVB-Niederlage in Folge gegen die Bayern wirklich nur an einem Spieler festgemacht werden? Vorne vergaben die Spieler von Borussia Dortmund mehrere gute Torchancen.

Allen voran sicherlich Erling Haaland, der gleich mehrfach scheiterte. Auch die Fans sind da geteilter Meinung.

Hier eine Auswahl der Reaktionen:

„Klar sieht er bei dem 2:1 schlecht aus, aber da kam auch wenig Support von der Offensive“

„Finde das generelle Bashing gegen Meunier nicht korrekt“

„Meunier musste (aus welchen Gründen auch immer) sehr oft in 1:1 Situationen ohne Backup. Da kannst du nur verlieren“

„An Meunier werden sich wohl weiterhin die Geister scheiden. Für mich war er gestern mit etwa gleich viel Licht wie Schatten unterwegs“

„Ich will Meunier nicht zum Sündenbock machen, er war besser als zu Beginn der Saison, aber wirklich gefallen hat er mir gestern nicht“

Trainer Lucien Favre jedenfalls sah gegen Bayern München eine „gute Leistung“. Dennoch monierte der 63-Jährige ebenfalls die Chancenverwertung: „Wir hatten viele Torchancen, die wir nicht genutzt haben – das ist unglaublich.“ (mk)