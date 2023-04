Bei Borussia Dortmund platzt Marco Reus der Kragen: „Das war scheiße“

Von diesem herben Dämpfer muss Borussia Dortmund sich ert mal erholen. 2:4 verlor der BVB am Samstagabend beim FC Bayern. Es war die erste Liga-Pleite für die Schwarzgelben im Jahr 2023 – und was für eine! Das Ergebnis war am Ende noch relativ knapp und täuschte über die klare Münchner Machtdemonstration hinweg.

Der BVB war im Bundesliga-Gipfeltreffen völlig von der Rolle, lag früh bereits mit 0:3 zurück. Unmittelbar nach der Halbzeitpause machte Kingsley Coman mit seinem Treffer zum 4:0 endgültig den Deckel drauf. Die Bayern ließen weitere gute Chancen liegen und bewahrten Borussia Dortmund somit vor einem historischen Debakel. Und so durften Emre Can und Donyell Malen mit ihren Treffern immerhin noch schwarzgelbe Ergebnis-Kosmetik betreiben.

BVB geht bei den Bayern baden

Davon lässt Marco Reus sich jedoch nicht blenden. Der BVB-Kapitän nahm nach der Pleite kein Blatt vor den Mund und sagte bei Sky ganz klar: „Wir haben verdient verloren. Das Ergebnis lügt nicht.“

Speziell die Leistung des BVB in der ersten Halbzeit war laut Reus indiskutabel. „Das war scheiße“, so der Kapitän von Borussia Dortmund lakonisch über das teaminterne Fazit in der Halbzeit.

Borussia Dortmund in München von der Rolle

Der frühe Gegentreffer nach dem bitteren Patzer von Keeper Gregor Kobel war der Anfang vom Ende für den BVB in München. Wie der Dortmunder Schlussmann, der in dieser Saison sonst so weltklasse hielt, sich zu diesem Fehler hinreißen lassen konnte, ist für Marco Reus unbegreiflich. „Wie soll ich das erklären? Jeder hat’s gesehen. Gregor hat für uns schon so viele Spiele gewonnen. Das war natürlich sehr bitter in der Situation.“

Anschließend ging es für Borussia Dortmund nur noch bergab. Thomas Müller erhöhte unmittelbar im Anschluss an das 1:0 mit zwei Toren auf 3:0. „Dann macht Müller es auch zwei Mal überragend“, so Reus: „Und dann war‘s das natürlich eigentlich. Wir sind alle nur Menschen. Solche Rückschläge gehen nicht spurlos an uns vorbei. In solchen Momenten hast du dann nicht das große Selbstvertrauen, um mal eben wieder zurückzukommen.“

BVB will Bayern-Debakel schnell abhaken

Vor dem Viertelfinal-Spiel im DFB-Pokal am Mittwoch bei RB Leipzig müsse der BVB die Pleite in München unbedingt abhaken, so der BVB-Captain: „Das heutige Spiel müssen wir eiskalt analysieren. Und dann müssen wir im Pokal eine Reaktion zeigen.“

Und auch für den Endspurt in der Bundesliga bleibt Reus bei Borussia Dortmund optimistisch: „Es tut heute sehr weh, aber es ist noch alles drin.“