Borussia Dortmund – Bayern München im Live-Ticker: Der Klassiker steht an – doch der BVB muss bangen

Dortmund. Der Klassiker, das Gipfeltreffen, der Meisterkampf – am Samstag steht mit Borussia Dortmund – Bayern München das absolute Spitzenspiel der Bundesliga an.

Dortmund gegen Bayern, diese Partie bewegt die Massen, nicht nur in Deutschland. Die ganze Welt schaut zu – und dieses Mal will der BVB gegen FCB nach zwei zuletzt knappen Niederlagen gewinnen.

Borussia Dortmund – Bayern München im Live-Ticker: Alle Infos zum Klassiker hier

Es wäre eine Kampfansage: Mit einem Sieg von Dortmund – Bayern würde Schwarzgelb die Tabellenführung übernehmen, den Rekordmeister mächtig unter Druck setzen und für Spannung im Meisterrennen sorgen.

Wer gewinnt den Klassiker? Bei DER WESTEN verpasst du kein Highlight von Dortmund gegen Bayern und wirst bis zum Anpfiff mit allen Infos versorgt.

Borussia Dortmund – Bayern München -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

München: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

19.15 Uhr: Die spannendeste Frage bei Borussia Dortmund vor dem Spiel: Werden Mats Hummels und Emre Can rechtzeitig fit? Beide würden der BVB-Abwehr viel Stabilität verpassen.

18.30 Uhr: In genau 24 Stunden geht es los. Serienmeister Bayern geht laut Buchmacher als Favorit in die Partie. Doch alle wissen: Wenn jemand den FCB ernsthaft in Bedrängnis bringen kann, dann Schwarzgelb.

Freitag, 17.17 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum Gipfeltreffen Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München! Hier wirst du mit allen Infos zur Partie versorgt und verpasst kein Highlight. Viel Spaß!