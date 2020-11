Borussia Dortmund – Bayern München im Live-Ticker: BVB auch im vierten Spiel gegen den FCB ohne Sieg

Dortmund. Der Klassiker, das Gipfeltreffen, der Meisterkampf – am Samstag steht mit Borussia Dortmund – Bayern München das absolute Spitzenspiel der Bundesliga an.

Dortmund gegen Bayern, diese Partie bewegt die Massen, nicht nur in Deutschland. Die ganze Welt schaut zu – und dieses Mal will der BVB gegen FCB nach zwei zuletzt knappen Niederlagen gewinnen.

Borussia Dortmund – Bayern München im Live-Ticker: Alle Infos zum Klassiker hier

Es wäre eine Kampfansage: Mit einem Sieg von Dortmund – Bayern würde Schwarzgelb die Tabellenführung übernehmen, den Rekordmeister mächtig unter Druck setzen und für Spannung im Meisterrennen sorgen.

Wer gewinnt den Klassiker?

-------------------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Borussia Dortmund – Bayern München 2:3 (1:1)

Tore: Marco Reus (45.), David Alaba (45.+4), Robert Lewandwoski (48. Minute), Leroy Sané (80.), Erling Haaland (83.)

-------------------------------

Aufstellungen:

Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

München: Neuer - Sarr, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

-------------------------------

90.+6 Minute: Und da ist der Schlusspfiff. Dortmund verliert auch das vierte Spiel in Folge gegen den FC Bayern. Die Münchener setzen sich damit an der Tabellenspitze fest und führen jetzt zwei Punkte vor RB Leipzig und drei vor dem BVB.

90.+4 Minute: Das wäre die Entscheidung gewesen: Ein Schuss von Lewandowski wird von Akanji unhaltbar abgefälscht. Aber der Pole stand leicht im Abseits. KEIN Tor.

90.+1 Minute: Fünf Minuten werden hier im Signal Iduna Park nachgespielt.

90.+1 Minute: Für ein hartes Foul an Javi Martinez sieht Witsel hier die gelbe Karte.

87. Minute: Reus mit der RIESEN-Chance. Nach einer Flanke von Guerreiro versucht es der BVB-Kapitän mit der Direktabnahme. Aber der Ball geht über das Tor.

TOOOR Borussia Dortmund

83. Minute: Hier ist noch nichts entschieden! Guerreiro schlägt eine lange Flanke auf Haaland. Der umläuft erst Neuer und schließt dann ab. Auch Alaba kann nicht mehr retten.

82. Minute: Und jetzt bekommt Lewandowski die gelbe Karte von manuel Gräfe.

TOOOR Bayern München!

80. Minute. Ist das die Entscheidung? Der eingewechselte Leroy Sané läuft nach einem Pass von Lewandowski in den Dortmunder Strafraum und zieht in die untere rechte Ecke ab. Bürki kommt nicht mehr an den Ball. 3:1 für die Bayern.

73. Minute: Gnabry mit dem nächsten Abschluss für die Bayern. Aber der Schuss geht am rechten Pfosten vorbei.

70. Minute: Außerdem kommt bei Bayern Javi Martinez für Boateng. Und Julian Brandt ersetzt den jungen Reyna.

69. Minute: Und jetzt wird hier auf beiden Seiten gewechselt. Bei Bayern kommt Leroy Sané für Coman. Bei Borussia Dortmund wird Sancho durch Thorgan Hazard ersetzt.

68. Minute: Und Reus mit der Chance zum Ausgleich. Der BVB-Kapitän legt den Ball an Boateng vorbei und schießt in die untere rechte Ecke. Erneut ist es Neuer, der das Tor im letzten Augenblick verhindert.

63. Minute: Und plötzlich hat Reyna Platz im gegnerischen Strafraum. Er schießt den Ball in die untere rechte Ecke. Aber Neuer macht sich lang und hält!

62. Minute: Er war DIE Szene der ersten Halbzeit: Joshua Kimmich musste verletzt ausgewechselt werden. Was die Bilder vermuten lassen, liest du >> hier.

60. Minute: Erster Wechsel bei Borussia Dortmund: Jude Bellingham ersetzt Delaney.

53. Minute: Und auf der Gegenseite hat Haaland gleich zweimal die Chance. Zunächst ist es Abseits. Kurze Zeit später muss Boateng retten.

50. Minute: Das war knapp für den BVB. Coman knallt den Ball auf's Tor – doch der rechte Pfosten rettet die Schwarz-Gelben.

TOOOR Bayern München!

48. Minute: Und da ist Lewandowski! Der Pole bekommt eine Flanke in den Strafraum. Er springt hoch – und köpft den Ball in die rechte Torseite. Bürki ist bei DIESEM Abschluss chancenlos.

47. Minute: Thomas Delaney mit dem Pass auf Erling Haaland! Aber der schießt den Ball weit am linken Pfosten vorbei.

46. Minute: Weiter geht's im Signal Iduna Park. Schiedsrichter Gräfe hat die zweite Halbzeit angepfiffen.

Alabas Schuss ins Glück: Nur vier Minuten nach der Führung von Borussia Dortmund gleicht der Österreicher für Bayern München aus. Foto: imago images / Poolfoto

45.+5 Minute: Halbzeit! Schiedsrichter Gräfe pfeift die Mannschaften in die Kabine.

TOOOR Bayern München!

45.+4. Minute: Das ist bitter für den BVB! Ausgerechnet Alaba macht hier den Ausgleich. Das ist der erste Treffer des Österreichers seit dem Pokalfinale. Weil Meunier den Ball abfälscht, ist Bürki chancenlos. Der Ball landet neben dem rechten Pfosten im Netz.

45.+3 Minute: Thomas Delaney erhält für zu hartes Einsteigen die gelbe Karte. Lewandowski und Alaba treten zum Freistoß an.

45. Minute: Es werden hier drei Minuten nachgespielt.

TOOOR Borussia Dortmund!

45. Minute: Der Kapitän trifft! Guerreiro läuft bis zur Grundlinie und legt den Ball zurück auf Marco Reus. Der zieht direkt ab und knallt den Ball unter die Latte ins Netz.

43. Minute: Und der nächste gute Versuch des BVB. Haaland macht den Ball ungefähr 20 Meter vor dem Bayern-Tor fest. Er will den Ball zu Reyna spielen. Aber der Pass ist zu lang.

41. Minute: Den kann man auch mal machen. Guerreiro schlägt eine Flanke von Links auf den langen Pfosten, wo Witsel wartet. Aber die Abnahme des Mittelfeldspielers ist zu unkontrolliert.

Dortmund – Bayern: Trotz zwei Treffern ist DAS die Szene des Spiels. Foto: imago images / Poolfoto

37. Minute: Und jetzt die Gewissheit: Kimmich kann nicht mehr weiterspielen. Für ihn kommt Corentin Tolisso in die Partie.

35. Minute: Beim Versuch, Erling Haaland an der Mittellinie zu stoppen, hat sich Joshua Kimmich verletzt. Er wird auf dem Platz behandelt. Außerdem bekommt er die gelbe Karte – für sein taktisches Foul am BVB-Stürmer.

31. Minute: Den hätte Meunier machen müssen! Der Belgier bekommt einen tiefen Pass in den Strafraum. Doch mit seinem Schuss wartet er zulange, sodass ein Bayern-Verteidiger den Versuch abblocken kann.

28. Minute: Jetzt drückt der FCB. Goretzka zieht von der Strafraumkante ab. Aber Bürki kann den Ball zur Seite lenken.

26. Minute: Doch das war nichts. Der VAR hat das Tor noch einmal geprüft – und entscheidet auf Abseits.

25. Minute: Nach einem schnellen Lauf von Gnabry in den Strafraum, spielt er einen Pass in die Mitte. Dort steht Lewandowski, der die Kugel im unteren rechten Eck unterbringt.

22. Minute: Haalaaaand! Das war knapp. Delaney schickt den Norweger in den Strafraum – doch sein Schuss geht am Tor vorbei.

14. Minute: Nach einer Ecke von Joshua Kimmich segelt der Ball zunächst durch den Strafraum. Boateng bekommt ihn und schlägt eine Flanke an den Fünf-Meter-Raum. Dort geht Goretzka hoch zum Kopfball – aber Bürki pariert!

12. Minute: Bislang passiert hier nicht viel. Beide Mannschaften stehen sehr kompakt. Daran ändert auch der erste Eckball des BVB nichts.

5. Minute: Thomas Müller schlägt einen langen Ball in den Dortmunder Strafraum. Doch die Flanke, die eigentlich für Lewandowski gedacht war, landet in den Armen von Roman Bürki.

1. Minute: Und Robert Lewandowski mit dem ersten Abschluss! Aber der Ball geht am linken Pfosten vorbei.

1. Minute: Schiedsrichter Manuel Gräfe hat „den Klassiker“ zwischen Borussia Dortmund und Bayern München angepfiffen.

Kann Borussia Dortmund nach drei Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg gegen Bayern München einfahren? Foto: imago images/Sven Simon

18.31 Uhr: Der „coin flip“ entscheidet: Bayern hat Anstoß.

18.22 Uhr: Als Schiedsrichter leitet heute Manuel Gräfe die Partie. Unterstützt wird er von Guido Kleve und Markus Sinn. Vierter Offizieller ist Robert Hartmann. Als Video-Assistant wird Tobias Welz im Einsatz sein – der wiederum von Stefan Lupp unterstützt wird.

18.00 Uhr: Lucien Favre sagt bei „Sky“, dass Mats Hummels bei „100 Prozent“ sei. „Ansonsten würde er nicht spielen.“ Er habe gestern teilweise trainiert und heute individuell. Kann der Dortmunder gegen seinen Ex-Klub eine entscheidende Rolle spielen?

17.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Beim BVB bleiben große Überraschungen aus. Thomas Delaney rückt für Mahmoud Dahoud in die Startelf. Beim FC Bayern startet Bouna Sarr anstelle von Benjamin Pavard.

16.45 Uhr: Die Spannung steigt! Noch 105 Minuten bis zum Anpfiff im Signal Iduna Park.

15.26 Uhr: Im Schnitt haben beide Mannschaften derzeit 2,5 Punkte eingefahren. Der FC Bayern hat mit vier Toren im Schnitt die Nase in der Offensive vorn, der BVB dagegen in der Defensive. Lediglich 0,3 Tore kassiert die Mannschaft von Lucien Favre im Schnitt pro Partie. Es bleibt spannend, wie diese Statistik nach der Partie aussehen wird.

14.19 Uhr: Hans-Joachim Watzke sieht vor dem Anpfiff zwei Mannschaften auf gleichem Niveau. Deshalb hat der 61-Jährige eine klare Forderung an seine Mannschaft. „Was nicht passieren darf, ist, dass die Bayern mehr wollen als wir“, sagt der Geschäftsführer von Borussia Dortmund bei „Sky“.

13.05 Uhr: Michael Zorc hat sich auf der Pressekonferenz zu den Unterschieden zwischen Ex-BVB-Stürmer Robert Lewandwoski und dem aktuellen Shootingstar Erling Haaland geäußert.

„Es sind unterschiedliche Spielertypen. Beide schießen Unmengen an Toren. Aber aus Altersgründen sollte man da keine Vergleiche ziehen. Erling ist nahezu erfolgsbesessen, er tut uns mit seinem Willen unglaublich gut“, sagte der Sportdirektor. Ob Haaland heute sein erstes Tor gegen die Bayern schießt?

Borussia Dortmund – Bayern München im Live-Ticker: Duell der Tor-Giganten Lewandowski und Haaland. Foto: imago images/Sven Simon

10.50 Uhr: Wie soll Dortmund nur die Bayern schlagen, fragst du dich? Lucien Favre hat eine Idee – und verriet sie gestern auf der Pressekonferenz. Hier erfährst du sie >>

7.47 Uhr: Schon wieder schlechte Nachrichten für die Bayern. Offenbar ist Benjamin Pavard nicht mit nach Dortmund gereist. Der Franzose fällt laut Berichten mit Flüssigkeit im Oberschenkel für das Gipfeltreffen aus. Er wäre nach Niklas Süle, Alphonso Davies und Tanguy Nianzou der vierte Abwehrmann, der Flick beim BVB fehlt.

Samstag, 7.25 Uhr: Matchday! Der Tag des Gipfeltreffens ist gekommen. Heute Abend geht es im Westfalenstadion rund.

20.20 Uhr: In München hadern sie mit den positiven Coronatests von Niklas Süle und Joshua Zirkzee. Zumindest beim Verteidiger war dieser nämlich wohl falsch positiv, so dass er beim Klassiker gesund zuschauen muss.

19.15 Uhr: Die spannendeste Frage bei Borussia Dortmund vor dem Spiel: Werden Mats Hummels und Emre Can rechtzeitig fit? Beide würden der BVB-Abwehr viel Stabilität verpassen.

18.30 Uhr: In genau 24 Stunden geht es los. Serienmeister Bayern geht laut Buchmacher als Favorit in die Partie. Doch alle wissen: Wenn jemand den FCB ernsthaft in Bedrängnis bringen kann, dann Schwarzgelb.

--------------------------------

--------------------------------

Freitag, 17.17 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum Gipfeltreffen Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München! Hier wirst du mit allen Infos zur Partie versorgt und verpasst kein Highlight. Viel Spaß!