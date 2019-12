Borussia Dortmund: Mega-Transfer bahnt sich an – schaut Bayern bei IHM blöd aus der Wäsche?

Hat Borussia Dortmund etwa den nächsten deutschen Nationalspieler an der Angel? So zumindest berichtet es das Online-Portal „fussball.news“.

Demnach sei der BVB in den Poker um Leverkusen-Star und Bayern-Wunschspieler Kai Havertz eingestiegen. Und scheint auch gute Karten zu haben. Havertz ist gut mit den BVB-Stars Julian Brandt und Marco Reus befreundet. Schon im September sagte Reus gegenüber Sky, dass er alles versuchen wolle, den Leverkusener nach Dortmund zu lotsen.

Borussia Dortmund: Schlägt der BVB den Bayern ein Schnippchen

Zudem soll das Beraterteam des 20-Jährigen einen Zwischenschritt vor dem Wechsel zum Rekordmeister bevorzugen. Demnach wolle man Kai Havertz bei einem Verein unterbringen, der jungen Spielern Spielzeit auf höchstem Niveau bietet. Dafür bekannt: Borussia Dortmund.

--------------

Das ist Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet

Borussia ist der neulateinische Name für Preußen

Der Verein hat rund 160.000 Mitglieder

Der BVB wurde achtmal Deutscher Meister

1997 gewann der Verein gegen Juventus Turin die Champions League

Im selben Jahr wurde man auch Weltpokalsieger

------------------

Hier entwickelten sich schon Talente wie Ousmane Dembele oder Jadon Sancho in Richtung Weltklasse. Problem an der Sache: Havertz dürfte nicht billig werden. Die Ablöse soll bei rund 100 Millionen Euro liegen. Fraglich, ob sich der BVB in solchen Ablösesphären bewegen will.

BVB soll an Rashica interessiert sein

Milot Rashica soll beim BVB im Visier sein. Foto: imago images

Havertz soll nicht der einzige Bundesliga-Star da sein, an dem der BVB baggert. Auch Bremens Milot Rashica soll in den Fokus des BVB gelangt sein. Dessen ehemaliger Jugendtrainer sagte gegenüber dem kosovarischen TV-Sender „RTV Dukagjini“, dass der 23-jährige Bremer sehr gut zum BVB passe und dort aufblühen würde.

+++ Borussia Dortmund: Große Flucht im Winter? Diese Spieler könnten im Januar gehen +++

Beide Transfers dürften wenn, aber erst im Sommer interessant werden. (göt)