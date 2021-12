Borussia Dortmund – Bayern München: Bundesliga-Fans drehen aus DIESEM Grund durch – „Unfassbar!“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Während der gesamten Woche gab es in Fußball-Deutschland nur ein Thema: das anstehende Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München.

In den beiden vergangenen Jahrzehnten hatte die Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayern München sich zum deutschen „Clasico“ entwickelt. Zuletzt hatte das Gipfeltreffen jedoch an Glanz verloren, weil die Münchner von einem Meistertitel zum nächsten spazierten, während der BVB sich mit so manchem Problem herumplagte.

Borussia Dortmund - Bayern München: Fans begeistert

Die Folge: Die vergangenen sechs Pflichtspiele gegen Borussia Dortmund hatte Bayern München teils erschreckend souverän für sich entschieden. Doch damit sollte diesmal endlich Schluss sein. Die Vorzeichen vor diesem „Clasico“ standen so gut wie lange nicht mehr: Nach 13 Spieltagen lagen die Bayern nur einen Punkt vor dem BVB auf Platz 1.

Ganz Fußball-Deutschland freute sich auf das Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Und ganz Fußball-Deutschland wurde mit einem wahren Leckerbissen belohnt. Auch wenn speziell bei BVB-Fans am Ende zwei strittige Strafstoß-Szenen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, so erfreuten viele neutrale Zuschauer sich doch an einem der attraktivsten Spiele dieser Bundesliga-Saison.

Borussia Dortmund - Bayern München: Fans aus dem Häuschen

Bei Twitter schwärmten die Bundesliga-Fans während des Spiels in den höchsten Tönen von der packenden Partie. So kommentierte ein Hannover-Fan: „Wenn man sonst fast ausschließlich das Elend namens 96 guckt, wirkt BVB – FCB fast wie eine andere Sportart. So schnell, so passsicher, so druckvoll geht’s da zur Sache. Super Spiel!“

Ausgerechnet ein Fan des FC Schalke musste dies ebenfalls eingestehen: „Im Vergleich zu unseren Spielen sieht das aus wie eine andere Sportart.“

