Bayern München ist nur der Anfang – für Borussia Dortmund kommt es knüppeldick

Die Länderspielpause ist vorbei, der Vereinsfußball übernimmt wieder die große Bühne. Und in der Bundesliga wartet mit Bayern München gegen Borussia Dortmund auch gleich ein echter Knaller auf alle Fans. Kann der BVB die Bayern ärgern?

Das Duell beim Rekordmeister ist auf Liga-Ebene zweifelsohne das schwierigste Spiel für Borussia Dortmund. Doch in diesem Jahr markiert die Partie gleichzeitig den Auftakt in ein echtes Mammutprogramm für den BVB. Und kaum etwas werden die Fans davon im heimischen Westfalenstadion sehen.

Borussia Dortmund unter Dauerbelastung

Die Saison zieht jetzt richtig an. Bis zur nächsten Länderspielpause im November sind es gerade mal drei Wochen. In dieser Zeit wird der BVB gleich drei englische Wochen bestreiten. Champions League und DFB-Pokal wollen eben auch irgendwie im Kalender untergebracht werden.

Und so lautet das kommende Dortmunder Programm der 22 Tage bis zur nächsten Länderspielpause: Bundesliga, Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal, Bundesliga, Champions League, Bundesliga.

Auswärtswelle für BVB

Und dabei warten nicht nur Gegner wie der FC Bayern München (hier mehr zum Spitzenspiel lesen), sondern etwa auch Eintracht Frankfurt (Pokal) oder Manchester City (Champions League). Besonders bitter: Gleich sechs der sieben Partien finden auswärts statt! Die BVB-Fans bekommen ihre Stars kaum in heimischen Gefilden zu sehen.

Einzig die Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln (25. Oktober) findet an der Strobelallee statt. Anschließend dauert es fast einen Monat (22. November gegen Stuttgart) ehe wieder ein Spiel im Westfalenstadion stattfindet. Zu allen anderen Spielen müssen Borussia Dortmund und seine Anhänger weit reisen.

Es warten also gleich mehrere Bewährungsproben auf die bisher so erfolgreiche Mannschaft des BVB und ihren Trainer Niko Kovac. Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht sogar ein Vorteil, dass die Begegnung beim FC Bayern München der Auftakt dieser Strapazen und nicht das Ende ist.