Borussia Dortmund macht es offiziell – Fans sind fassungslos

Borussia Dortmund ist zurück aus der Länderspielpause. Für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zählen in den kommenden Partien nur Siege, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Kurz vor dem Auswärtsspiel in Heidenheim (Samstag, 13 Uhr) hat Borussia Dortmund nun sein neues Auswärtstrikot präsentiert. Bei den Fans sorgt das allerdings nicht gerade für Begeisterung – im Gegenteil!

Borussia Dortmund: Ungewöhnliches Design bei Auswärtstrikot

Die Designabteilung von BVB-Ausrüster Puma hat beim diesjährigen Auswärtstrikot von Schwarz-gelb mal so richtig in die Kreativkiste gegriffen. Herausgekommen ist ein Trikot mit gleich fünf verschiedenen Farben: Gelb, schwarz, grau, rot und weiß. Warum es zu dieser wilden Farbkombination kommt, ist nicht ersichtlich. Zusammenpassen tun sie jedenfalls nicht.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besonders der neue Trikotsponsor „Vodafone“ wirkt mit seinem rot-weißen Design in der Mitte des Trikots ein wenig Fehl am Platz. Von Seite des BVB heißt es nur: „Laut nicht nur in der Farbe, sondern auch im Charakter, sorgt dieses Trikot dafür, dass die Präsenz Dortmunds in jeder Ecke der Fußballwelt gesehen, gehört und gespürt wird.“ Na dann.

Auch interessant: Nächste OP steht bevor – BVB-Verletzungssorgen reißen nicht ab

„Bitte zieht das einfach niemals an“

In den sozialen Medien hagelt es derweil Kritik für das neue Auswärtstrikot des BVB. Positive Kommentare sind kaum aufzufinden. So heißt es etwa auf „X“ (ehemals Twitter): „Bitte zieht das einfach niemals an“, „Ihr wurdet dick verarscht von Puma wie jedes Jahr“, „Ist das hässlich“ oder „Wer sowas kauft ist aber auch selber Schuld“.

Mehr Nachrichten für Dich:

Mit diesem Trikot dürfte sich Borussia Dortmund also keinen Gefallen getan haben. Der Ansturm auf den BVB-Shop war kurz nach Release – anders als bei vorherigen Trikots dieser Saison – nicht gerade groß.