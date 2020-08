Borussia Dortmund – Austria Wien im Live-Ticker: Entscheidung gefallen! Das Testspiel wird…

Borussia Dortmund testet im Trainingslager in Bad Ragaz zum zweiten Mal. Das Duell am Sonntag heißt: Borussia Dortmund – Austria Wien.

Das erste Testspiel gegen den SCR Altach hat der BVB erfolgreich bestritten. Wie sieht es beim Duell Borussia Dortmund – Austria Wien aus?

Borussia Dortmund – Austria Wien im Live-Ticker

Welche Jungs schickt Trainer Lucien Favre gegen Austria Wien ins Rennen? Schießt Jude Bellingham sein Premierentor?

Alle Infos zum Duell Borussia Dortmund – Austria Wien findest du hier im Live-Ticker!

Borussia Dortmund – Austria Wien -:- (-:-)

17.25 Uhr: Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Jadon Sancho. Der Engländer musste am Freitag und am Samstag pausieren, konnte nicht mittrainieren. Auch Thomas Delaney fehlte am Samstag beim Training in Bad Ragaz.

15.22 Uhr: Für den BVB wird es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Peter Stöger trainiert die Austria. Der Coach hatte den BVB damals von Peter Bosz übernommen und Borussia Dortmund auf Platz vier geführt. Am Saisonende wurde sein Vertrag nicht verlängert.

14.35 Uhr: Gute Nachrichten für die Fans des BVB. Die Partie gegen Austria Wien stand lange Zeit auf der Kippe. Zwei Spieler des Clubs waren positiv auf Corona getestet worden. Jetzt gibt es aber grünes Licht „Nachdem die am Freitag durchgeführten PCR-Tests allesamt negativ waren, steht auch dem ersten Testspiel nichts mehr im Weg“, hieß es in einer Mitteilung von Austria Wien.

Freitag, 14.20 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das BVB-Testspiel gegen Austria Wien. Hier bekommst du alle Infos zum Spiel.