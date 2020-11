Borussia Dortmund muss Ausfall verkraften – doch BVB-Fans wittern eine Chance

Eigentlich keine guten Nachrichten für Borussia Dortmund: Thomas Meunier hat sich im Spiel gegen den 1. FC Köln verletzt.

Doch die Fans von Borussia Dortmund sehen in der Verletzung von Thomas Meunier auch eine Chance für den BVB.

Thomas Meunier kam im Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Borussia Dortmund. Unter Trainer Lucien Favre ist der Belgier sofort zur Stammkraft aufgestiegen. In dieser Saison stand Meunier in jedem Spiel in der Startelf.

Gegen den 1. FC Köln musste er nach 60 Minuten verletzt ausgewechselt werden und droht nun auszufallen. Meunier soll sich eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen haben. Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ befürchtet der BVB sogar eine längere Verletzungspause.

Thomas Meunier musste verletzt ausgewechselt werden. Foto: Max Maiwald/DeFodi Images/Pool

Während Meunier bei Trainer Lucien Favre hoch im Kurs steht, kommt er bei nicht allen BVB-Fans schon so gut an. Häufig richtet sich im Netz die Kritik gegen den Belgier.

„Warum genau spielt Meunier eigentlich immer? Kann mir das mal einer erklären? Hat Piszczek so abgebaut? Wenn man Meuniers Leistungen sieht, und er trotzdem vor Piszczek spielt, muss Piszczek ja massiv eingebrochen sein...“, fragt sich beispielsweise Twitter-User „Andreas_BVB“.

Warum genau spielt Meunier eigentlich immer? Kann mir das mal einer erklären? Hat Piszczek so abgebaut? Wenn man Meuniers Leistungen sieht, und er trotzdem vor Piszczek spielt, muss Piszczek ja massiv eingebrochen sein... #bvb — andreas_bvb (@andreas_bvb) November 29, 2020

Weitere Kommentare aus dem Netz:

„Erklärt mir hier jemand, warum Brandt und Meunier jedes Spiel in der Startelf stehen?“

„Ein Meunier ist quasi gesetzt, trotz vieler Unzulänglichkeiten“

„Schaue jedes BVB Spiel, Meunier immer schwach in letzter Zeit..“

„Meunier immer so schlecht wenn ich gucke .. Nix für Dortmund“

„Meunier braucht dringend eine Pause.“

„Meunier ist für mich schon immer überbewertet!“

Favre zu „neuen Lösungen gezwungen“

Ein BVB-Fan sieht deswegen in der Verletzung jetzt auch eine Chance: „Ich sag das jetzt wirklich ungerne und hoffe, dass es bei Meunier nix schlimmes ist, aber wir werden gerade zu wenigstens neuen Lösungen gezwungen“, so BVB-Fan „Janp09“ auf Twitter.

Ich sag das jetzt wirklich ungerne und hoffe, dass es bei Meunier nix schlimmes ist, aber wir werden gerade zu wenigstens neuen Lösungen gezwungen. — Jan (@janp09) November 28, 2020

Die Alternativen auf der rechten Verteidigerposition sind der wiedererstarkte Felix Passlack oder Routinier Lukasz Piszczek. Sollte Meunier bis zum Champions League-Spiel am Mittwoch nicht wieder fit werden, wird Favre rotieren müssen.

Mit Achraf Hakimi waren die BVB-Fans auf der rechten Abwehrseite im vergangenen Jahr durchaus verwöhnt. Vor allem Offensiv wusste der Marokkaner zu überzeugen. Meunier ist ein anderer Spielertyp. Er ist stabil in der Defensive, aber ihm fehlt durchaus die Offensivpower, die ein Hakimi hatte.