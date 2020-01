Borussia Dortmund: Attacke gegen Erling Haaland! „Ich stehe auf Frauen“ – diese Worte fliegen IHM jetzt um die Ohren

Dortmund. Diese Attacke auf Erling Haaland von Borussia Dortmund hätte er sich wohl besser verkniffen.

Es ist der 30. November 2019: Zu diesem Zeitpunkt steht Erling Haaland noch nicht bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Der Norweger geht noch für RB Salzburg auf Torejagd.

Borussia Dortmund: Erling Haaland und der Ball

Dort trifft der 19-Jährige in der heimischen Liga und in der Champions League wie am Fließband. In seinem Torrausch gibt der künftige Angreifer des BVB zu Protokoll: „Der Ball ist meine Freundin.“

Am besagten 30. November sieht er sich dann einer verbalen Stichelei ausgesetzt, auf die er später die perfekte Antwort geben soll. Liga-Konkurrent Austria Wien gewinnt an jenem Samstag 5:0 gegen Hartberg. Großer Matchwinner ist Christoph Monschein. Der Austria-Stürmer erzielt drei Treffer und rückt mit insgesamt 13 Saisontoren in der Torschützenliste an Haaland heran, der zu diesem Zeitpunkt 16 Ligatreffer erzielt hat.

Bei RB Salzburg erzielte Erling Haaland einen Treffer nach dem anderen. Foto: imago images/GEPA pictures

„Der Ball wird nicht meine Freundin“

Der Sieg ist für Austria enorm wichtig, weil die Wiener als Siebter der Tabelle den Rückstand auf Platz 6 verkürzen. Zur Erklärung: Am Ende der 22 Partien umfassenden Saison spielen die sechs bestplatzierten Teams in Österreich den Meister und die Europapokal-Teilnehmer aus.

Im großen Jubelrausch haut Wiens Angreifer Monschein nach seinem Hattrick eine großspurige Attacke gegen Haaland raus. In Bezug auf Haalands Zitat, der Ball sei seine Freundin, tönt Monschein: „Der Ball kommt in meine Sammlung, aber meine Freundin wird er nicht. Ich stehe auf Frauen, und meine Freundin sitzt auch im Publikum.“

Kein Freund der leisen Töne: Austria-Stürmer Christoph Monschein. Foto: imago images/GEPA pictures

Wer zuletzt lacht...

Ganz schön gewagte Worte – und diese Worte sollen dem 27-Jährigen nur kurz darauf um die Ohren fliegen. Denn in den beiden darauffolgenden Spielen bleibt Monschein ohne eigenen Treffer. Und beim 2:2 bei Rapid Wien sowie beim 1:1 gegen Wolfsberg verspielt Austria wichtige Punkte im Kampf um die Meisterrunde, die für die Wiener kaum noch erreichbar ist.

Wie man es besser macht, zeigt derweil Haaland beim BVB. Bei seinem Bundesliga-Debüt in Augsburg (5:3) trifft der Norweger dreifach. Eine Woche später legt er beim 5:1 gegen Köln zwei weitere Treffer nach. Und dank Haaland dürfen die BVB-Fans plötzlich wieder von der Meisterschaft träumen.

Auch hier zeigt sich mal wieder: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.