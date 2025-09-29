Borussia Dortmund – Athletic Bilbao ohne Serhou Guirassy? Klarheit um BVB-Stürmer

Es war ein Schock kurz vor Anpfiff: Serhou Guirassy war schon für die Startelf nominiert, als er sich beim Aufwärmen in Mainz verletzte und doch noch ausfiel. Karim Adeyemi und Julian Brandt machten sein Fehlen vergessen, der BVB siegte 2:0. Doch nur wenige Tage später steht nun Borussia Dortmund – Athletic Bilbao an.

Fehlt der Top-Stürmer auch beim Heimauftakt in der Champions League? Das wäre extrem bitter für den BVB. Doch vor Borussia Dortmund – Athletic Bilbao meldet sich Sebastian Kehl mit einem Update. Und der Sportdirektor lässt alle Schwarzgelben aufatmen.

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao mit Serhou Guirassy

Eine Oberschenkelprellung machte dem Stürmer in Mainz so zu schaffen, dass er seinem Einsatz bei der Partie Minuten vor dem Abpfiff absagen musste (hier mehr dazu). Auch beim öffentlichen Training am Sonntag fehlte Guirassy und nährte damit die Sorgen der Fans vor einem Ausfall auch beim Königsklassen-Spiel am Mittwoch (21 Uhr).

In der Champions League würde ein Fehlen des Knipsers ganz besonders schmerzen. Nicht nur weil Bilbao ein anderes Kaliber ist als Mainz 05. In keinem anderen Wettbewerb trifft der Guineaer so gerne und oft wie dort. Trotz des Viertelfinal-Aus holte er sich letzte Saison sogar die Torjäger-Krone. Beim Torfestival in Turin (4:4) war ihm kein Treffer vergönnt. Umso mehr wird er bei Borussia Dortmund – Athletic Bilbao treffen wollen.

Kehl „sehr optimistisch“

Und er bekommt dazu auch die Chance. Dem ZDF sagte Sportdirektor Sebastian Kehl: „Es ist nichts Ernstes. Ich bin sehr optimistisch, dass er am Mittwoch spielen kann.“ Erleichterung für alle BVB-Fans, die für das schnelle Comeback alle Daumen gedrückt halten. Kehl weiter: „Er hatte in der Vorwoche gegen Wolfsburg einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen und einige Tage damit im Training zu tun gehabt.“ Für die Champions League wird er aber wieder fit sein. „Es ist sein Wettbewerb. Er will Tore schießen. Da werden wir ihn brauchen.“

Und so steht Trainer Niko Kovac auch wieder vor einer schwierigen Entscheidung. Dass ein fitter Serhou Guirassy im der Startelf gesetzt ist, steht außer Frage. Aber wer soll dafür weichen?