Borussia Dortmund – Bilbao: Bittere Kunde – Superstar fällt weiter aus!

Spieltag Nummer zwei, die Königsklasse ist zurück im Westfalenstadion! Nach dem wilden 4:4-Unentschieden bei Juventus Turin möchte der BVB im Spiel Borussia Dortmund – Bilbao die ersten drei Punkte der noch jungen Champions-League-Saison holen. Die Vorzeichen könnten schlechter sein.

Denn während sich Schwarz-Gelb derzeit in einer starken Verfassung befindet, läuft es bei den Basken überhaupt nicht. Und obendrein wird den Gästen im Spiel Borussia Dortmund – Bilbao der vielleicht wichtigste Akteur fehlen.

Borussia Dortmund – Bilbao: Williams wird ausfallen

Seit fünf Pflichtspielen wartet Bilbao auf einen Sieg, den letzten Dreier hat das Team von Ernesto Valverde vor rund einem Monat geholt. Damals gewann man mit 2:1 bei Betis Sevilla, seither folgte lediglich ein Unentschieden gegen Girona (1:1). Alle anderen vier Spiele hat man verloren – unter anderem auch den Champions-League-Auftakt gegen Arsenal (0:2).

Mit Blick auf die schwere Aufgabe in Dortmund ist das wahrlich kein gutes Zeichen für die Basken. Dazu wird auch Superstar Nico Williams nicht dabei sein. Der Offensiv-Akteur laboriert weiter an einer Verletzung und ist laut Valverde gar nicht erst mit nach Deutschland gereist.

Mit Williams hat Bilbao die ersten drei Pflichtspiele der Saison allesamt gewinnen können, ohne ihn kein einziges. Er lieferte in den ersten drei Spielen drei Torbeteiligungen und war schon früh in dieser Spielzeit der gewohnte Erfolgsgarant. Mit ihm geht den Basken ein großes Stück Qualität verloren.

Guirassy wieder fit, Anselmino weiter raus

Aufseiten des BVB kehrt ein wichtiger Spieler indessen zurück. Serhou Guirassy, der in Mainz (2:0) nach dem Aufwärmen passen musste, wird wieder mit von der Partie sein. Eine wichtige Nachricht für die Borussia! Schließlich ist er der Erfolgsgarant aufseiten der Westfalten – auch wenn das Team von Niko Kovac in Mainz auch ohne ihren Starstürmer überzeugen konnte. Kovac selbst gab auf der Pressekonferenz vor der Partie Borussia Dortmund – Bilbao Entwarnung.

Weitere News:

Verzichten muss er hingegen weiter auf Neuzugang Aaron Anselmino. Der junge Argentinier hat sich laut „Bild“ einmal mehr verletzt. Es soll einen Rückschlag im Aufbautraining gegeben haben. Anselmino fehlt seit seinem ersten Pflichtspiel für den BVB gegen Union Berlin (3:0) Ende August.