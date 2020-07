Borussia Dortmund: Das haben Schürrle und Götze zusammen WIRKLICH gekostet

Dortmund. Es ist das Ende zweier millionenschwerer Missverständnisse: Borussia Dortmund trennt sich von André Schürrle, bereits Wochen zuvor war der Vertrag mit Mario Götze ausgelaufen. Die beiden spielten in der zukünftigen Planung überhaupt keine Rolle mehr.

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass Borussia Dortmund mit beiden Transfers krachend gescheitert ist – und eine ziemlich hohe Summe in den Sand gesetzt hat.

Borussia Dortmund: Hoffnung in das WM-Duo verpufft schnell

Da wunderte sich 2016 so mancher BVB-Fan die Augen. Die Dortmunder Bosse um Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatten viel Geld auf den Tisch gelegt und Mario Götze von Bayern München zurück- und André Schürrle aus Wolfsburg geholt. Kostenpunkt für die beiden: 52 Millionen Euro. 30 Millionen für Schürrle, 22 Millionen für Götze.

Doch damit nicht genug. Beide Spieler vereinbarten mit dem BVB damals ein jeweils üppiges Gehalt, welches die Schwarzgelben fortan Jahr für Jahr zahlten. So soll Schürrle pro Jahr 7,5 Millionen Euro bezogen haben, zusätzlich erhält er durch die Vertragsauflösung eine Abfindung. Götze soll sogar ein Jahresgehalt von bis zu 10 Millionen bekommen haben.

------------------

Götzes und Schürrles Bilanz bei Borussia Dortmund:

Götze:

75 Bundesligaspiele, 13 Tore, 12 Vorlagen

75 Bundesligaspiele, 13 Tore, 12 Vorlagen Schürrle:

33 Bundesligaspiele, 3 Tore, 9 Vorlagen

----------------

In der Endabrechnung ergeben sich dadurch Vertragskosten für beide Spieler in Höhe von 70 Millionen Euro über vier Jahre. Kombiniert mit den Ablösesummen ergeben sich Gesamtausgaben von 132 Millionen Euro für die beiden Spieler seit 2016.

Durch die Leihgebühren und teilweise übernommenen Gehälter für Schürrle von Fulham und Spartak Moskau konnten die Dortmunder einen geringen Teil der Kosten immerhin wieder ausgleichen. Dennoch werden Deutschlands WM-Helden von 2014 als die bis dato (finanziell) größten Missverständnisse der Vereinsgeschichte eingehen.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Dortmunder dürften froh sein, beide Spieler von der Gehaltsliste gestrichen zu haben. Die Zukunft von Schürrle und Götze ist dagegen ungeklärt. Götze wird immer wieder mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Lange galten die beiden Klubs aus Rom AS und Lazio als Favoriten, auch Atlético Madrid soll interessiert gewesen sein.

Für Schürrle kommt aktuell wohl nur ein Arbeitgeber in Deutschland in Frage. Der 29-Jährige würde gerne wieder näher bei seiner Familie sein, die in Berlin wohnt. Sollte er noch einmal in der Bundesliga landen, müsste er wohl deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. (mh)