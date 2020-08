Lucien Favre startet mit Borussia Dortmund gegen Altach in die neue Saison.

Borussia Dortmund – Altach im Live-Ticker: Erstes Testspiel! Wie startet der BVB in die neue Saison?

Altach. Endlich geht es wieder los! Im Trainingslager des BVB in Bad Ragaz gibt es den ersten Test der neuen Saison. Am Mittwoch heißt es: Borussia Dortmund – Altach.

Borussia Dortmund – Altach: Wie präsentiert sich die Elf von Trainer Lucien Favre im ersten Härtetest nach der kurzen Sommerpause?

Borussia Dortmund – Altach im Live-Ticker

Wir versorgen dich mit allen Infos rund um die Partie Borussia Dortmund – Altach im Live-Ticker.

---------------

Spieldaten

Anstoß: 12. August, 17 Uhr

Ort: Cashpoint-Arena (Altach, Österreich)

---------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Borussia Dortmund – Altach -:- (-:-)

Tore: -

---------------

14.37 Uhr: Die Partie gegen Altach ist die erste in einer ganzen Reihe von Testspielen des BVB. Am 16. August geht es gegen FK Austria Wien, sechs Tage später zu einem Turnier mit dem MSV Duisburg und Feyenoord Rotterdam. Am 28. August kommen der SC Paderborn und der VfL Bochum aufs Dortmunder Trainingsgelände.

---------------

BVB-Top-News:

---------------

12.14 Uhr: Gegen Altach muss der BVB voraussichtlich auf vier Spieler verzichten. Marco Reus und Marcel Schmelzer, die erst gar nicht mit ins Trainingslager geflogen sind, fehlen ebenso wie Mats Hummels und Mo Dahoud. Beide trainieren nach Verletzungen noch nicht wieder vollumfänglich mit der Mannschaft, sollen aber schon bald wieder dabei sein.

Dienstag, 11. August, 9.18 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem SCR Altach bei DER WESTEN. Hier bekommst du schon vor dem Anpfiff alle wichtigen Infos zum ersten Testspiel des BVB.