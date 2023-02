Borussia Dortmund: Heimlich, still und leise – BVB-Flop zieht schon wieder weiter

Als er zu Borussia Dortmund kam, rieb sich so mancher Fan schon die Hände. Doch nach vielen Glücksgriffen erwies sich Adnan Januzaj als Flop. So schnell, dass die Leihe von Manchester United schon nach sechs Monaten abgebrochen wurde.

Nach einem weiteren vergeblichen Anlauf fand er sein Glück bei Real Sociedad. Doch nun droht die nächste Suche. Das Ex-Talent von Borussia Dortmund ist wieder auf Irrfahrt durch Europa.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Talent Januzai wieder auf der Suche

Wenn der BVB einen Spieler von Manchester United ausleiht, muss es ein Coup sein – dachten alle. Doch Adnan Januzaj wurde zum Missverständnis und sein Engagement in Dortmund ein ganz kurzes Gastspiel. Am Deadline Day 2015 gekommen, war er nach nur vier Monaten schon wieder weg. Zwölfmal spielte er für Schwarzgelb, nur in der Europa League waren es mehr als Kurzeinsätze.

Zurück bei United war die Lage kaum besser. Und die nächste Leihe wurde noch schlimmer. Mit dem AFC Sunderland stieg er desaströs als Tabellenletzter in die zweite Liga ab und war nach einem Jahr ebenfalls wieder weg. Nächster Anlauf: Racing Santander – und siehe da, er fand sein Glück.

Glück in Spanien findet ein Ende

Fünf Jahre lang spielte Januzaj für San Sebastian, wirbelte in einer goldenen Generation zusammen mit den bei Borussia Dortmund ebenfalls gescheiterten Juwelen Alexander Isak und Mikel Merino durch La Liga. Dann der Schock: Nach 2022 wurde sein auslaufender Vertrag nicht verlängert. Januzaj war plötzlich vereinslos.

Beim FC Sevilla fand er eine neue Heimat. Doch nun droht die Irrfahrt nach dem Glück von vorne zu beginnen. Die Hinrunde lief überhaupt nicht für den Belgier, fast durchweg saß er auf der Bank, obwohl seine Konkurrenten alles andere als überzeugten. Und so wurde schon wieder die Reißleine gezogen – heimlich, still und leise zog Januzaj am Deadline Day weiter.

Auf den letzten Drücker wurde der Ex-BVB-Profi an Basaksehir Istanbul verliehen. Erst einmal nur bis Saisonende. Ob Sevilla ein Interesse an einer Rückkehr im Sommer hat, darf allerdings bezweifelt werden.