Borussia Dortmund: Adeyemi-Diagnose da! DAS ist ein Stich ins Herz der Borussen

Es war die Frage, die alle Fans von Borussia Dortmund am Sonntagabend interessierte. Denn der 4:1-Sieg über die Hertha aus Berlin hatte einen gehörigen Makel. Nach Treffer und Vorarbeit musste Karim Adeyemi verletzt vom Feld (Hier alle Infos).

Ausgerechnet den Sommerneuzugang hat es erwischt. Nach einem halben Jahr Anlaufzeit spielte der Angreifer zuletzt wie entfesselt. Umso bitterer ist die Diagnose, die Borussia Dortmund nun verkündete.

Borussia Dortmund: Adeyemi fehlt wochenlang

Es passierte bei seiner mustergültigen Vorlage auf Donyell Malen zum 2:0. Adeyemi, der den BVB unter der Woche mit einem unfassbaren Kontertor zum Sieg über Chelsea geschossen hatte, setzte zum Sprint an. Sein Gegenspieler konnte nur hinterhergucken.

Doch bereits im Sprint fasste sich der Spieler von Borussia Dortmund an den Oberschenkel. Mit letzter Kraft spielte er noch eine maßgenaue Flanke und blieb dann am Boden liegen. Unter Sprechchören von den Rängen musste er ausgewechselt werden. Am Montag dann die Diagnose: Adeyemi hat einen Muskelfaserriss erlitten.

CL-Rückspiel geplatzt

Das teilte der BVB am Nachmittag über die sozialen Kanäle mit. Demnach werde der 21-Jährige rund drei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Was das bedeutet: Adeyemi fehlt Borussia Dortmund nicht nur beim Achtelfinal-Rückspiel in London, sondern könnte auch das Derby gegen Schalke (11. März) verpassen.

In seiner jetzigen Form ist das ein mehr als herber Verlust für den BVB. Es schien gerade so, als habe der 30-Millionen-Mann seine Position bei den Schwarz-Gelben gefunden. Nun ist er vorerst zum Zuschauen gezwungen.

Borussia Dortmund: Fans leiden mit

Die Fans leiden dementsprechend mit ihrem neuen Liebling. „Och man wie bitter“, kommentiert eine Anhängerin traurig. „Kopf hoch und gute Besserung Karim“, heißt es von anderer Seite.

Weitere Nachrichten:

Es ist nicht das erste Mal, dass Borussia Dortmund in dieser Saison auf Adeymi verzichten muss. Bereits zum Saisonstart verpasste er einige Spiele. Damals hatte er sich am Fuß und am Zeh verletzt und pausieren müssen.