Borussia Dortmund: BVB-Star enttäuscht schon wieder – bahnt sich jetzt ein Abgang an?

Nach dem Glanz-Auftritt gegen Heidenheim (4:2) wollte Karim Adeyemi weitermachen. Endlich konstant gut spielen. Doch daraus wurde wieder nichts. Unauffällig gegen Brügge, erschreckend schwach gegen Stuttgart – die Leistungsschwankungen des Flügelflitzers gehen weiter.

Auch in seinem dritten BVB-Jahr bleibt Adeyemi ein Rätsel. Auf ein starkes Spiel folgen fast immer mehrere schlechte. Kriegt er nicht bald die Kurve, könnte Borussia Dortmund schwach werden – denn noch immer wird der Stürmer von Topklubs gejagt.

Wird Borussia Dortmund bei Adeyemi schwach?

Am Ball kann er fast alles – doch er zeigt es viel zu selten. Seit über zwei Jahren ist Karim Adeyemi Borusse, seine guten Auftritte aber kann man an zwei Händen abzählen. Das Problem ist auch ihm bekannt: mangelnde Konstanz.

+++ Borussia Dortmund: Verkündung lässt Fans ausflippen – passiert es wirklich? +++

„Ich weiß, wie es ist, nach einem guten Spiel wieder ein schlechtes zu machen“, dämpfte er die Lobhudelei nach seiner Gala gegen Heidenheim. „Diesmal will ich nicht wieder einen Abstieg haben, sondern konstant nach oben zu gehen. Wenn ich noch zehn weitere Spiele so gespielt habe, kann man mich loben.“

Konstanz weiter nicht zu finden

Inzwischen ist klar: Daraus wurde nichts. Wieder konnte Adeyemi nicht an seine starke Leistung anknüpfen. Beim 3:0 in Brügge blieb er unauffällig, bei der 1:5-Klatsche in Stuttgart gehörte er zu den schlechtesten BVB-Spielern. Schon zur Pause nahm Nuri Sahin ihn vom Platz, ersetzte ihn trotz Rückstand durch Außenverteidiger Yan Couto.

Der nächste Dämpfer aller Adeyemi-Hoffnungen. Wie lange schaut sich Borussia Dortmund das noch an. Klar ist: Trotz aller Rückschläge und Kritik ist der 22-Jährige weiter sehr begehrt. Schon im Sommer trudelten verlockende Angebote aus England, Italien & Co. rein. Der BVB blieb hart, forderte über 50 Millionen Euro Ablöse, ein Wechsel kam nicht zustande. Doch das Interesse einiger Topklubs scheint weiter ungebrochen.

War es im Sommer noch vor allem Juventus Turin, sind laut dem britischen Portal „Teamtalk“ nun vor allem zwei englische Klubs hinter dem Offensivmann her. Manchester United und Newcastle United, so heißt es, haben Adeyemi fest im Visier und planen – vielleicht schon im Winter – einen Angriff auf den Angreifer.

Mehr News:

Wird Borussia Dortmund diesmal schwach? Das dürfte vor allem davon abhängen, wie sich der Youngster in den nächsten Monaten präsentiert. Kriegt er nicht endlich Konstanz in sein Spiel, dürfte der BVB einen Abgang ernsthaft in Betracht ziehen.